– Dra. Patricia Donayre:

– “Aunque siempre me decía que la muerte era su amiga”

Lo veíamos pasar por la cabina de radio 10 con su característica alzada del brazo derecho cuando saludaba, similar postura cuando se asomaba al estudio de Canal 21 TV, siempre atento a lo que ocurría en los espacios periodísticos, pero ya no estará más, y su familia como nuestra entrevistada Dra. Patricia Donayre Pasquel, lo sienten más que nadie “el vacío que deja es muy doloroso”.

Sin embargo, no deja de sorprender el temple para superar situaciones como la de profunda tristeza que atraviesa la familia Donayre Pasquel, incluyendo su Sra. esposa Luz Pasquel que en todo momento estuvo estable, aunque con expresión de inconsolable tristeza.

Su única hija Patricia explica que su padre siempre le decía “que la muerte era su amigo” y durante el proceso de la enfermedad le manifestó que “hasta en la hora de la muerte hay que ser dignos. No quiero que lloren, quiero que vean a la muerte como algo tan natural como la vida. Aunque todos ya lloramos mucho, creo que nos tranquiliza que ya no está sufriendo”.

Nos cuenta que de niña le hacía aprender muchas poesías “y me pedía que lo recitara ante sus amigos, yo era el show, él se sentía feliz. Recuerdo que para mis cumpleaños lo hacía con lo mejor que podía haber, era extremadamente engreidor, pero mi mamá ponía la disciplina y decía si esto no se necesita, no se compra. Llegué a tener un cuarto lleno de juguetes con 150 barbies”. Y sus ojos brillan como de una niña que se redescubre en el pasado inolvidable.

Y tras una pregunta nuestra volvemos al presente y nos dice “hay responsabilidades que asumir y me faltan manos, mi padre era un segundo padre para mis hijos, ya no está Papá Lucho el que engreía, enseñaba y compraba golosinas a mis hijos”, dice con voz nostálgica y controlando no quebrarse.

Respecto a las empresas de comunicación comentó “en realidad no he estado ajena a la radio y a la televisión, están a mi nombre, fue como un regalo. En estas circunstancias reasumiré la responsabilidad, haré los cambios que me parezcan necesarios, ver la posibilidad de hacer una sociedad. Es complicado todo y por mis trabajos de asesoría estoy entre Iquitos y Lima”.

Finalmente, la también ex congresista de la República, Patricia Donayre, confiesa que le prometió a su padre luchar para regresar al Parlamento, “sé que hay una necesidad de una representatividad de la región, yo no me creo la última coca cola del desierto, pero lo que sí tengo es pasión por mi región, no necesariamente se tiene que tener cualidades intelectuales, creo que el amor a Loreto es mucho más importante y es lo que yo siento”. (D.López)