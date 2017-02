Nuevo secretario general de la CGTP Loreto, Ramón Ruíz Ruíz:

“Con las autoridades vamos a agotar hasta el último a través del diálogo, pero todo tiene su límite”.

“No pediré licencia en mi trabajo, pero sí facilidades”.

Ramón Ruíz Ruíz ya lleva una semana en el cargo de secretario general de la CGTP Loreto y es consciente que la población, pero sobre todo los dirigentes de base, esperan mucho de él. El experimentado luchador social adelantó que no pretende asumir la responsabilidad solo, sino que espera que su junta directiva también sea protagonista de los futuros cambios y sea eso lo que marque la diferencia con la gestión anterior de Manuel Coronado.

“Antes de la realización del Congreso de la CGTP ya se me había hablado con bastante tiempo, pero en realidad no di la respuesta inmediata por varias razones, entre ellas, el tema estrictamente familiar porque es cuestión de tiempo que hay que sacrificar, además que es un tremendo reto porque sabemos del gran trabajo que ha hecho el compañero Manuel (Coronado), y la intención será superar eso, pero no solo dependerá de mí, sino del equipo que me acompaña donde hay compañeros con trayectoria reconocida y honestos”, comenzó diciendo Ramón Ruíz.

– ¿El trabajo en conjunto es lo que marcaría la diferencia entre su gestión y la de Manuel Coronado?

Así es, hemos sido claros que eso es lo que marcará la diferencia. No queremos directivos decorativos, sino que asuman también la responsabilidad. Les pedimos ya en la primera reunión que cada uno tiene que realizar su propia actividad dentro del conjunto de la CGTP. Además, todos estar listos y preparados para lo que pueda venir. No solo dependerá del secretario general, sino de todos los que hemos sido electos.

– Antes la CGTP era sinónimo no solo de lucha, sino de violencia, porque iban de la mano con el sindicato de Construcción Civil. Cómo será ahora.

Efectivamente, al inicio los compañeros de construcción civil salían con sus respectivos palos pero eso ya se había conversado con el propio Manuel, pero eso se usaba no para ir en contra de la población, sino para protegerse de la policía que a veces te agarraba a varazo limpio. Creemos que eso ya no es necesario, todo debe ser a través del diálogo. No vamos a salir a atemorizar a nadie, menos a la población que no tiene nada que ver en nuestras luchas gremiales.

– ¿Se imaginó cómo será su trabajo en estos dos años de gestión?

Este lunes 30 tenemos reunión, donde a la junta directiva se le ha solicitado que cada secretaría haga llegar su rol de actividades para incorporarse a la plataforma de lucha, pero también propia de la gestión porque queremos buscar fortalecer la CGTP en las provincias y vamos a comenzar en Alto Amazonas que es una de las más pobladas de la región.

Es fundamental también capacitar a los dirigentes, tienen que estar preparados para defender sus propuestas con argumentos sólidos porque hay que reconocer a veces que la autoridad reniega ya que no se lleva nada con base. Vamos a poner mucho énfasis la capacitación.

– ¿Si es necesario, ajustarán y harán valer sus derechos con protestas, marchas y paros?

Algo tengo bien claro, muchas veces la autoridad dicen que las puertas están abiertas y en realidad no es así. Pero cuando la están, no necesariamente se resuelven los temas, la autoridad cree que nos puede engañar. Debe haber sinceramiento por parte de la autoridad, poner las cosas reales y concretas sobre la mesa. Es cierto que no se podrá lograr todo lo que queremos, pero tratemos de encontrar lo mejor para ambas partes.

Mi invocación es que vamos a agotar hasta el último a través del diálogo, pero todo tiene su límite. Si eso fuera el caso, nos vamos a ver obligados a tomar otras acciones que son las movilizaciones y los paros. No queremos llegar a eso, pero si es necesario, se hará.

– Muchos vieron con buenos ojos que Manuel Coronado no siga al frente de la CGTP.

Entiendo y me pongo del lado de la población y de la reacción que tenía a veces hacia Manuel Coronado, pero yo diría que no le han conocido en persona y no le han llegado a tratar. Nosotros que hemos estado cerca de él reconocemos que ha estado bastante tiempo, pero ha sabido resarcir a la CGTP que antes no era nada, ahora tiene una vigencia y presencia. De los errores que puede haber cometido él, trataremos de evitarlo y superar la gestión.

– Usted trabaja en el hospital Iquitos, seguirá ahí o pedirá licencia para dedicarse a la CGTP.

Lo que haré es solicitar que se me dé facilidades, voy a seguir laborando normalmente en mi trabajo, veré el horario y poder estar atendiendo normalmente en las tardes en la secretaría general de la CGTP.

– El trabajo será compartido, si no está usted debe haber alguien.

Así es, tendrá que ser compartido, alguien va a tener que estar. Ante la ausencia de uno, está otro compañero. Ante cualquier eventualidad sí estamos todos de manera permanente. Somos conscientes del puesto en que nos encontramos. Algunos dicen que es mi oportunidad de hacer plata, otros que es mi ocasión de demostrar mi trayectoria. Yo sé lo que quiero y para mí el respaldo y opinión de mi familia fue muy importante.

Sabemos que no a todos les caemos bien, no a todos les gustamos pero siento que la mayoría sabe de nuestra trayectoria, no ha sido fácil porque fuimos dos veces despedidos por la lucha de nuestros derechos en el sector Salud. A eso nos exponemos los dirigentes, es un sacrificio que hay que hacer y eso no lo sabe mucha gente.

– ¿Confía en que su junta directiva irá a la par de usted?

Tengo la plena confianza en mi equipo, sabrán acompañarnos en cualquier momento para ayudarnos a salir de cualquier dificultad que podamos tener. Somos 22 miembros los que la componemos y no conozco a todos porque son jóvenes y nuevos.

Pero me satisface mucho que se mi secretario general adjunto sea Eduardo Vásquez de la municipalidad de Maynas, con un conocimiento y vasta trayectoria; en la secretaría de Organización nos acompaña el compañero Huberto de Bernardi que es el secretario general de Construcción Civil; José Gonzales de la Diresa Loreto, Enrique Chalco de la Fenutssa Loreto, en Defensa está Wilder Flores que también de Construcción Civil.

También nos acompaña la compañera Socorro Tenazoa como secretaria de Economía que es de mi base el hospital Iquitos; está también Manuel Abanto. Se ha incorporado orgánicamente y es parte de mi directiva la administrativa en Educación, Marisol del Águila, Roger Castillo del Sitase Maynas.

– ¿Qué pasó con el Sutep que siempre ha sido una fuerte base de la CGTP?

Queríamos que en su momento se solucione el problema que tenían, dos facciones habían solicitado su inscripción y no era factible aceptar a ninguno de los dos. Ahora, que ya está César Coral, vamos a tender el puente para juntarnos porque el Sutep es una base importantísima de la CGTP y no puede estar de lado ni distanciado. Vamos a incorporarlo oficialmente. (Gonzalo López)