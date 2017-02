Sostuvo el administrador del municipio del distrito de «Fernando Lores»

Dio la cara. A raíz de la denuncia que hizo Rusbel Graicht Ríos, alcalde delegado del centro poblado «Rosario Aucayo», en contra del alcalde y funcionarios del Municipio de Fernando Lores por presuntos delitos contra la administración pública, peculado doloso, omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales (omisión de deberes funcionales), y otros delitos, el administrador de esta comuna Carlos Gurmercindo Meléndez Tananta, señaló que el alcalde delegado no habría hecho la rendición de cuentas de los meses mencionados, por lo tanto, no se le podía hacer el desembolso respectivo

«Ellos han asumido en julio del 2015, ellos tuvieron problemas cuando fueron elegidos como nuevas autoridades de Aucayo, ellos han ganado las elecciones en julio y la otra parte ha apelado, pero en el mes de diciembre recién les dieron las credenciales y nosotros como municipio no podíamos girar el fondo de mil 500 soles porque no habían sustentos de gastos que fueron efectuados en forma mensual; es más, no había autoridad elegida. Recién a partir de diciembre del 2015 se pone en derecho toda la documentación y mensualmente la municipalidad empezó a girar los mil 500 soles. Ellos tienen un gasto y tienen que demostrar en qué lo gastaron y nunca han demostrado todos los gastos de julio a diciembre del 2015», precisó el funcionario

Meléndez Tananta indicó además que el ultimo cheque que el municipio de Fernando Lores ha girado fue el 24 de enero del 2017, «este cheque tampoco han rendido cuenta todavía, pero si lo hicieran lo más pronto posible automáticamente le damos otro. Yo he conversado con el señor Rusbel el día de hoy (ayer), luego que presentó la denuncia del caso y se ha comprometido llevar el día lunes a primera hora su rendición de cuenta del mes de julio, si rinde su cuenta de ese mes automáticamente le giramos los mil 500 soles sobre la rendición presentada y así sucesivamente hasta completar los meses que no se les dio, pero él debe demostrar los gastos efectuados durante los meses que aduce que se le adeuda», sostuvo.

Finalmente el administrador dijo que el alcalde delgado debe hacer lo más simple, que demuestre lo más rápido su rendición de gastos que ha efectuado y ellos como municipio estarán reembolsando cuando revisen la documentación pertinente. (C. Ampuero)