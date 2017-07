Felipe Vela, director de la Dirección de Conservación y Diversidad Biológica-DICREL.

El pueblo Shawi a través de la Federación indígena YUYANAKE, ha emprendido un reto, lograr el reconocimiento y creación de un Área de Conservación Regional-ACR, que proteja su territorio ancestral llena de biodiversidad y especies únicas así como la revaloración de su cultura. Esta decisión fue tomada en una asamblea donde participaron líderes de 40 comunidades Shawi, así como la Federación de Comunidades Nativas Chayahuitas-FECONACHA, y la Organización Regional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas de Alto Amazonas-ORDEPIA, quienes concordaron que es de suma importancia la conservación de la cuenca alta del río Paranapura, territorio ancestral de este pueblo originario.

Este pedido de establecimiento del Área de Conservación Regional del Pueblo Shawi, fue presentado y cuenta con el apoyo de la Autoridad Regional Ambiental del Gobierno Regional de Loreto, así como asesoramiento técnico- legal de la organización Naturaleza y Cultura Internacional-NCI.

Esta iniciativa desde ya es contemplado como un hito histórico para el pueblo Shawi, al asegurar jurídicamente esta importante parte de su territorio ancestral, que es fuente importante de recursos de subsistencia (especialmente animales de caza, pescado y diversos recursos forestales) para muchas comunidades.

Felipe Vela, director de la Dirección de Conservación y Diversidad Biológica- DICREL, recuerda que este pedido se remonta desde el año 2016, cuando una comisión del pueblo Shawi, mediante un oficio solicita al Gorel la creación de esta área, este pedido fue derivado al ARA a fin de establecer esta ACR del pueblo Shawi, “Ellos representados por su federación indígena Shawi YUYANAKE, ven esto como un mecanismo para asegurar que ya no se siga extrayendo de manear ilegal los recursos, en este caso de madera que viene desde la parte de San Martín, también hay madereros ilegales de Yurimaguas, Tarapoto que entran por Balsapuerto para extraer éste y otros recursos”.

“El pueblo Shawi es consiente que con el estableciendo de la ACR, van a poder salvaguardar su territorio, sus recursos que de ellos incluso dependen. Además esta zona guarda gran cantidad de hallazgos arqueológicos que revelan el gran avance de las civilizaciones amazónicas. De acuerdo a la normativa, este proceso de establecimiento requiere 4 etapas, primero comienza con la solicitud de los interesados, en este caso las comunidades, el gobierno regional lo que ha hecho es trasladarse a la zona para conversar e informar de cuáles son los alcances que tiene una ACR (beneficios y limitaciones), en base a esa información a los 40 representantes del pueblo Shawi. Ellos por mayoría han aprobado el establecimiento de esta ACR, cuando se habla de aprobación nos referimos que es un inicio para el proceso, esta información ya se ha venido trabajando por espacio de varios meses atrás, ya se cuenta con un expediente donde está identificado los elementos de conservación, la revaloración cultural, el diagnóstico, entre otros”.

Pero como en todo proceso, se han presentado algunas posiciones contrarias por parte de unas de las federaciones participantes, pero esto no es limitante para que siga el proceso que por mayoría es aprobado; sin embargo, el ARA ha establecido una serie de reuniones de socialización y acompañamiento, “A los cuatro días de haber tenido la aprobación del pueblo Shawi, surge una discrepancia de dos o tres miembros que pertenecen a otra organización que también está muy cercana a la propuesta de ACR que es la Federación de Comunidades Nativas Chayahuitas-FECONACHA y ORPIO que están discrepantes al establecimiento de esta ACR, ahora estamos en un proceso de diálogo de tal manera que ellos entiendan que el pueblo Shawi necesita el establecimiento; sin embargo, también somos respetuosos y tratamos de evitar los conflictos, pues ya tenemos lecciones aprendidas en la Amazonía y para establecer un ACR todos debemos estar de acuerdo”.

“Vamos a conversar con FECONACHA y ORPIO para explicarles y finalmente nuevamente volver a someter a un consenso con los demás compañeros del pueblo Shawi, y así tener una sola posición. El GOREL no puede iniciar un proceso si existen conflictos. Esta propuesta lo que busca es salvaguardar un espacio en cuanto a la cultura del pueblo Shawi y sobre todo salvaguardar el bosque para evitar la actividades ilegales que afecta a toda la biodiversidad”.

Expresa que una vez conciliado todo van a pasar a una segunda etapa que es la zonificación y Consulta Previa para establecer el ACR, “Al ser un proceso que nace de la propia solicitud y voluntad del pueblo Shawi de conservar su territorio, confiamos que cuando se realice el proceso de Consulta Previa, la propuesta será ampliamente ratificada por los pueblos indígenas, ya que el principal objetivo es sus bienestar y desarrollo”.

Cabe destacar que la cuenca alta del Paranapura sufre actualmente diversas amenazas de invasión de colonos desde la Región San Martín, así como extracción ilegal de recursos, amenazas que de acentuarse podrían poner en riesgo los medios de subsistencia de estas comunidades, y hasta el recurso hídrico para la ciudad de Yurimaguas que se abastece de este río.

La protección del territorio ancestral del pueblo Shawi a través de la figura de Área de Conservación Regional, permite el aprovechamiento de recursos con manejo, sin duda será un elemento clave para asegurar una ruta al desarrollo sostenible de nuestros hermanos, pues garantizará una fuente sostenible de recursos de subsistencia para las familias, y permitirá promover bionegocios para generar ingresos sostenibles. Cabe destacar que el Distrito de Balsapuerto por muchos años ha sido el más pobre de la región Loreto.

EL DATO: Dentro de la propuesta de ACR, se encuentra la “Piedra de Cumpanama”, petroglifo que se estima tiene mil años de antigüedad y no se ha podido descifrar aún qué mensajes ocultan esas líneas serpenteantes, circulares y grabadas muy profundo en la roca. (MIPR)