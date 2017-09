“Por eso suspendimos el paro de 72 horas”, indicó secretario general del Sudunap

Para ayer estaba programado el inicio de un paro de 72 horas de las universidades en todo el país, pero se suspendió debido a que el gobierno central decidió iniciar una mesa de diálogo con los representantes de los docentes universitarios el 20 de setiembre.

“Se ha suspendido el paro que se iba a dar del 05 al 07 de setiembre, por el motivo que la misma ministra de Educación no ha atendido en coordinación con la Presidencia del Consejo de Ministros.

Nosotros hemos tenido una reunión hace unos 20 días con el vicepresidente Martín Vizcarra y debido a que ya se salió del problema de docentes de colegios, ahora atenderán lo que es las universidades.

El miércoles 20 de setiembre habrá una mesa de diálogo, trabajo y negociación. Con eso, automáticamente estaríamos viendo el presupuesto para el año 2018. La ley de presupuesto del próximo año solo ve montos generales y no específicos, por eso dentro de lo que es el presupuesto para Educación, parece que habrá una partida para nosotros.

Sabemos que este viernes la ministra de Educación será interpelada, por eso queremos que firme un documento donde se defina la reunión del 20 de setiembre, por si es que le cambian a Marilú Martens.

Lo que nos preocupa es la posición de los rectores porque ellos a través de su asociación han publicado que a partir del mes de octubre nos deben estar incrementando las remuneraciones, lo cual sabemos que es falso.

Supuestamente ellos (los rectores) no han pedido presupuesto nacional para ver homologación, supuestamente están que hablan y hablan pero no hay nada.

El rector de la UNAP, Heiter Valderrama, dice que pertenece a las dos asociaciones que hay y por eso vamos a pedirle por escrito una explicación del pronunciamiento que ha salido”, indicó Gabriel Gilabert, secretario general del Sindicato Único de Docentes de la UNAP, Sudunap.

(Gonzalo López)