Expresó el Prof. Miguel Miranda Purizaga, director del colegio “María Parado de Bellido”, refiriéndose al docente Héctor Iturregui Muro.

El mencionado maestro viene reclamando a Miranda Purizaga, el haberse hecho de la secretaría general del nuevo sindicato SUTER/Loreto, sin que haya existido una elección de por medio. Miranda, respondió a las palabras del docente, a quien ayer no dejaron ingresar a la asamblea convocada.

“Nosotros culminamos con el trabajo de la huelga y posterior a la medida de lucha se entró a un proceso de legalización hasta lograr el reconocimiento del ministerio de trabajo. El profesor estuvo al comienzo de la huelga, él es partidario de acciones violentistas y mi condición no iba en ese nivel, por lo que terminó retirándose.

Yo no soy de patear puertas, ni tomar locales, ni dañar la propiedad privada, ese no era el objetivo de la medida de lucha. Hasta donde sé a él se le ha sancionado con un año por haber agredido a los miembros de una comisión. No hace vida sindical con nosotros, no sé si pertenece al Sutep.

La convocatoria de hoy (ayer) es para elegir a los delegados a fin que ocupen las diversas comisiones. Ya que tenemos la legalidad en Loreto y hemos sido reconocidos por la Ugel/Maynas y la dirección de trabajo; nos corresponde acreditar a las comisiones para los procesos de contratación, reasignaciones, del Cafae”, expresó Miranda Purizaga.

¿Lo que el docente cuestiona es que usted prácticamente ha sido elegido entre cuatro paredes, sin que los convoquen a elecciones?

-El señor habla intencionalmente. Él sabe cuáles son los procedimientos. La asamblea durante la huelga determinó que el comité de lucha que condujo la huelga pasaría a convertirse en un comité transitorio hasta lograr la legalización y así poder convocar a elecciones provinciales.

En marzo se restituyen las clases y se debe convocar para la provincia de Maynas, en Requena ya se hizo, Contamana igual, así como Yurimaguas. Caballo Cocha y Datem del Marañón están en proceso. No hemos podido acceder al Putumayo. En Nauta un sector prefiere quedarse con el Sutep Loreto y nosotros somos respetuosos de esa decisión.

Una vez que estén organizadas todas las bases provinciales se va a ir a una elección regional. El planteamiento de elección por el que nosotros apostamos, es un maestro un voto.