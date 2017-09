Lic. Roberto Arévalo Alvites, coautor del libro “El hombre de la Bandera”.

En la línea del tiempo de la política se ubica entre los años 1945 y 1962.

Para las recientes generaciones escuchar hablar del Arq. Fernando Belaúnde Terry, ex presidente del Perú, les puede sonar a muy lejano, mientras que para los que suman base 50 es un recuerdo más vivido a principios de los años 80, justamente cuando se dieron los primeros indicios del terrorismo de Abimael Guzmán en Ayacucho, a los que el arquitecto los llamó “abigeos”. La publicación toca este episodio tangencialmente.

Para que nos dé mayores luces sobre este interesante material bibliográfico dialogamos con el Lic. Roberto Arévalo Alvites, coautor del libro “El hombre de la Bandera”, señalando que es un libro que fue publicado hace 30 años como parte cultural de Acción Popular, teniendo como fuente al libro La Solapa. “En mi vida por la selva de Tingo María me hablaban bastante del líder Fernando Belaúnde, en las tertulias nocturnas se comentaban sus discursos”, precisa.

“El libro trata de 9 capítulos donde se habla de la historia de Belaúnde en la línea del tiempo de la política nos enmarcamos desde 1945 cuando integra una lista de apoyo a Bustamante porque el Apra estaba proscrito. El libro también cuenta sobre el crimen de Graña en la época ya de Odría, porque Belaúnde era diputado. También el libro cuenta de cómo Belaúnde le cuestiona a Manuel Prado”.

Agregó: “Y esta edición cuenta más que todo que en 1961 Belaúnde llega a Iquitos al Muelle Fiscal cuando el río Amazonas todavía pasaba por allí, y miles de personas lo reciben y lo traen a la plaza 28 de Julio y en la noche lanza la candidatura de la plancha presidencial para las elecciones de 1962, aquí en Iquitos por primera vez que es un dato histórico que nos da el libro”.

Arévalo Alvites, nos comenta que el libro también cuenta la historia del Manguerazo de julio de 1956, “cuando Odría después de estar 8 años en el gobierno entra a una crisis tremenda, igual que actualmente con la crisis del gabinete cuando ahora dicen que Kuczynski va a disolver el Congreso. Había en esa época una crisis también y Odría convoca a elecciones y Belaunde era un joven de unos 44 años y quiere inscribir su candidatura, pero como era una dictadura el Jurado Nacional de Elecciones no permite la candidatura de Fernando Belaúnde, quien con centenares de correligionarios marchan en protesta hacia Palacio de Gobierno y la policía los reprime, pero logran que el gobierno permita su inscripción”.

En suma es un documento histórico para todo público. “El libro te atrapa y lo puedes leer dos, tres, cuatro veces; y te sumerge en la historia desde 1945 hasta 1962”, señala el coautor. Felicitaciones por el gran material histórico de la relación del hasta ahora único presidente del Perú que tuvo una relación más estrecha con la Amazonía peruana. El libro tiene un costo de 20 soles y fue presentado anoche en el marco de una ceremonia literaria. (Diana LM.)