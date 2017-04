“Los miembros del TC tenemos una trayectoria de decencia en el país”, dijo presidente del Tribunal Constitucional

Luego de haber recibido las llaves de la ciudad en la maloca de la municipalidad de Maynas, el presidente del Tribunal Constitucional (TC), doctor Manuel Miranda, conversó con los medios de comunicación que nos encontrábamos en ese momento en donde explicó la función que cumplen en la administración de justicia.

“Las finalidades del TC son básicamente dos, garantizar la supremacía normativa de la Constitución; es decir, que todos hagamos lo que dice, tanto como normas como actos; y garantizar la vigencia efectiva de los derechos fundamentales.

También tenemos como función dirimir los casos de competencia entre poderes del Estado y otros órganos constitucionales autónomos.

Acá en Iquitos, vamos a ver 37 causas, de los cuales 17 son de Loreto, 10 de San Martín, 7 de Ucayali y 3 de Amazonas. Haremos informes en muchos de ellos, otros no van a informar porque sus abogados no han solicitado el uso de la palabra. Vamos a ver todos los procesos constitucionales.

– El Tribunal Constitucional es un órgano de última instancia donde se puede recurrir en un proceso.

El TC es el órgano de control de la institucionalidad y de los temas de justicia constitucional. Es un órgano de última instancia en los procesos constitucionales de la libertad que son hábeas corpus, amparo, hábeas data, cuyos procesos nacieron en los juzgados de primer grado, luego fueron apelados a la Corte Superior, y cuando no le dan la razón al demandante, se recurre en última instancia en recurso de agravio constitucional al TC y nosotros en ese caso lo resolvemos. Pero en un proceso de inconstitucionalidad somos instancia única porque la demanda entra directamente al TC.

– El TC recibió las llaves de la ciudad por parte de la municipalidad de Maynas y esa institución tiene varias demandas. La gente podría pensar mal.

Nuestra actuación y reconocimiento, y quiero decírselo con énfasis, no influye en absoluto en nuestra decisión jurisdiccional y menos en la independencia, la autonomía y la imparcialidad de nuestras decisiones. El hecho que nos declaren huéspedes ilustres y nos entreguen las llaves de la ciudad en nada influye, absolutamente, en nuestra decisión jurisdiccional. Nosotros somos jueces y actuamos con idoneidad y honestidad.

El juez tiene que ser independiente, autónomo, idóneo, capaz. No es por nada, pero los siete miembros del TC somos doctores en Derecho, magísteres en Derecho, docentes universitarios, autores de libros y tenemos una trayectoria de decencia en el país y que no solamente hacemos docencia de cursos en las universidad sino de decencia en la universidad de la vida.

De tal manera que a nosotros no se nos puede venir a decir que porque se hizo una recepción y le dieron una reconocimiento. Con ese criterio, ya nosotros no podríamos hacer absolutamente nada.

– Las 37 causas no serán resueltas hoy debido al tiempo.

Queremos llevar la justicia constitucional al pueblo. Se ha convocado para 37 causas, de esas todas ya han sido estudiadas, ahora vamos a escuchar a los abogados, luego nos vamos a reunir en el Pleno para resolver algunos, no todos debido a que a veces no hay consenso. El Pleno vota con honestidad y sale la respuesta del Tribunal Constitucional al pueblo peruano. (Gonzalo López)