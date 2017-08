El punto en discrepancia es el de la evaluación de la carrera pública magisterial.

En el resto de los puntos se llegó a un acuerdo, pero los maestros no transigen con la propuesta del Minedu.

El diálogo no prosperó. Tras cuatro días de negociaciones, los representantes de los maestros y el Ministerio de Educación no se pusieron de acuerdo en los puntos que se habían estipulado en el preacuerdo, con lo que la huelga nacional indefinida continuará.

El principal punto de discordancia entre ambos grupos tiene que ver con la evaluación a los docentes, la ley de la carrera pública magisterial. En el resto de los puntos se llegó a un acuerdo pero los maestros no transigen con la propuesta del Minedu.

Las discrepancias. Lo que han propuesto los huelguistas es que sean capacitados los profesores y den dos exámenes, pero si desaprueban ambos, que el castigo no sea el despido, sino que no asciendan ni accedan a mejoras salariales, pero manteniéndose en el magisterio.

El congresista Vicente Zeballos, uno de los mediadores en esta negociación, dijo a través de su cuenta de Twitter que su predisposición para lograr que la medida de fuerza termine, “no avanzó”.

Encuentros y desencuentros. Otro punto importante es que los delegados de los profesores pidieron que las reuniones sean directamente con la ministra Marilú Martens, pero según dijo el legislador Edmundo del Águila en Canal N, ya todas las instancias han sido agotadas y que no se pactarán más reuniones.

Minutos más tarde, el congresista de APP, César Villanueva, destacó el trabajo de las bancadas con los voceros, a excepción de Fuerza Popular, para intentar ayudar en la solución del problema. El grupo de parlamentarios no continuará con la mediación.

Los mediadores. “Nosotros como mediadores, y en coordinación con el Ministerio de Educación nos sentimos tranquilos de haber llegado a esta etapa en defensa de los estudiantes del Perú. Los profesores nos han dicho que no iban a firmar. Es una pena que no podamos resolver un problema, pero satisfechos de haber avanzado porque los logros que se tuvieron fueron importantes”. (Diana LM.)