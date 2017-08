“El plazo de cumplir sus promesas vence a fin de mes”, dijo decana del Colegio de Enfermeras de Loreto

El 30 de agosto celebran el día del Enfermero Peruano.

El 30 de agosto es el día del Enfermero Peruano y todo este mes han estado realizando actividades, incluyendo la participación en el desfile cívico militar de ayer domingo, y un día antes de una confraternidad deportiva.

“Los enfermeros tenemos mucha vocación de servicio para el cuidado de la salud de la población, siempre estamos trabajando de la mano con la comunidad, más aún ahora que hay brotes de Tos ferina en la región y por eso estamos preparando una contingencia de colegas que se han capacitado el último viernes para poder enfrentar esta bacteria.

Nosotros seguimos adelante a pesar que estamos un poco preocupados por las bajas remuneraciones de todos los enfermeros que han entrado, de mucho tiempo ha venido a aparecer la tercerización que es un salario muy bajo.

Justamente uno de los puntos que se pidió al gobierno central es eliminar esa tercerización, estamos a la espera de eso, ya que hemos suspendido la huelga, pero todo ha quedado todavía en compromiso. El gobierno está muy insensible con los profesionales de enfermería, nosotros trabajamos las 24 horas del día.

Por eso le hemos dado plazo al MINSA hasta fin de mes, estamos vigilantes porque no vivimos de promesas, hay colegas en diferentes partes de la zona rural con un sueldo de 1,200 soles. Realmente eso nos preocupa.

Yo vengo de participar en un congreso en Barcelona, España. Ahí se ha visto un sueldo justo, por encima de los 1,800 euros comienza a trabajar, además que tiene una serie de beneficios, subsidios, horas extras, etc. Salvando las distancias lógicamente, pero las colegas de otros países me decían que es triste que en la Amazonía que tiene grandes riquezas, no saben aprovechar para valorar a nuestros profesionales de enfermería”, indicó la licenciada Ángela Rodríguez, decana del Colegio de Enfermeros de Loreto. (Gonzalo López)