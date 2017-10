Trabajadores del petróleo se reunieron ayer con Fernando Meléndez.

“Comunidades indígenas de esa zona recibieron 50 millones de soles de la denuncia a la OXI”, cuenta representante de los trabajadores.

Cuando los trabajadores del Lote 192 habían perdido las esperanzas de que el presidente regional de Loreto los reciba a las 6 de la mañana de ayer como les había dicho, a eso de las 11 am finalmente los atendió y mantuvieron un diálogo respecto a la toma de las instalaciones petroleras por parte de los indígenas.

“El señor Fernando Meléndez nos dijo que está de acuerdo con las medidas de lucha que estamos tomando, hay muchos temas que la ciudadanía no está enterada y nos mencionó que el día lunes sacará un comunicado de prensa de todo lo que se ha tratado tanto nacional como regional.

El gobernador se comprometió a solucionar este problema de reactivación del Lote 192 inmediatamente, este viernes está viajando a la capital a conversar con su hermano el congresista y con PPK sobre este tema. El lunes nos volveremos a reunir para que nos diga lo que ha conversado.

Ahora hay una carta abierta en cuanto a la ley de hidrocarburos, ahí se está pidiendo una personalidad jurídica al Lote 192 para que no pueda ser tomado por cualquier persona y se garantice la inversión de las empresas que van a venir.

Otro punto es que con este tema de la ley de hidrocarburos, se dé también lo que es la consulta previa. Y el tercer tema es conocer cuáles son las federaciones representativas y que sean reconocidas por el gobierno para que ellos tengan entendido que hay una personalidad jurídica dentro de las instalaciones.

Incluso, les adelantamos para todos en la región que no saben, las comunidades nativas que están en el Lote 192 acudieron a un tribunal de Houston, Estado Unidos, porque denunciaron a la OXI que estaba en ese entonces en la zona, y el juzgado les dio la razón pagándoles una indemnización de 50 millones de soles.

Esos 50 millones no se sabe en qué lo están invirtiendo, jamás se han acercado al gobierno a pedir un apoyo o asesoramiento para ver qué pueden hacer con ese gran cantidad de plata en bien de sus comunidades. Antes había 4 federaciones indígenas en la zona, ahora hay 16 como por arte y magia”, indicó Harrison Pinedo, representante de los trabajadores del lote 192.

(Gonzalo López)