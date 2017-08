“Lamentablemente no hay fecha de inicio”, indicó el doctor Carlos Coral

“Más que incomodidad por la demora, hay ansiedad”.

Más que médico ahora parece ingeniero. Nos referimos al director del hospital Apoyo Iquitos, doctor Carlos Coral, que desde hace meses vive con la pregunta de cuándo comienza a construirse el indicado nosocomio, y como tiene que responder a la interrogante tiene que empaparse del asunto.

Esta vez, le dijo a ‘La Región’ que el caso está ahora en la Contraloría en la ciudad de Lima, a la espera de lo que pueda decir. Si todo sale bien en esa entidad, comienza la construcción. Pero hasta ahora no hay fecha de inicio.

“Desde hace tres o cuatro días la versión era que la empresa encargada tenía que sustentar técnicamente a través de un expediente la ampliación, pues como se sabe, ha solicitado una ampliación de 27 millones de soles.

Extraoficialmente, me estoy enterando recién, que el último martes el expediente técnico ha sido pasado a Contraloría en Lima.

Recordemos que el presidente regional había pedido dos observaciones, una por OSCE, que ya dio una especie de opinión técnica, y la segunda era Contraloría, donde ya pasó y ahora se esperaría el fallo final para ver si el expediente va y de una vez por todas se firme ya.

Esto realmente, más que incómodos estamos ansiosos porque entendemos que esto tiene todo un proceso porque se está hablando de millones de soles. Si lo vemos por el hecho de que ya nos hemos pasado al hospital alterno, vemos ruinas el hospital Iquitos antiguo, nos trae mucha nostalgia y es un cuadro bastante deprimente.

Lo que ya se consiguió es la autorización por parte del municipio para la construcción y el cerco perimétrico. Lo que vino a alargar fue la ampliación, si todo se hubiera cerrado en los 192 millones de soles tal y como estaba estipulado, sinceramente no hubiera demorado.

Lamentablemente no puedo decir una fecha de inicio, todo depende de la Contraloría ahora, pero tampoco tiene que demorar mucho”, indicó el doctor Carlos Coral. (Gonzalo López)