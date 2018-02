Declaró jefe de imagen de la municipalidad de Belén respecto a responsable de la limpieza del distrito.

Visualmente resultan impactantes los cúmulos de basura apostados en las diversas esquinas de la avenida “La Participación”, por lo que se quiso recoger la versión de algún funcionario de la municipalidad de Belén. No se encontraban en la entidad edil ya que habían salido a una reunión urgente con OEFA y el ministerio público para ver qué acciones tomar respecto al riesgo inminente de contaminación al que está sometido ese distrito en estos instantes.

Se pudo entrevistar a Héctor Peña, jefe de imagen de la municipalidad de Belén, quien adelantó que se había comunicado telefónicamente con el alcalde Richard Vásquez, quien estará llegando a la ciudad el día de mañana. “El alcalde ha estado en Lima haciendo gestiones en torno a la ejecución de obras y en torno al mercado de Belén. No es real que se encuentre en Dubay o el extranjero, para eso es necesario contar con la autorización del concejo municipal”, expresó Peña.

¿Ante su ausencia qué están haciendo para arreglar el tremendo problema de la basura regada en las calles de Belén?

-Servicios públicos ha implementado el plan de contingencia con maquinaria pesada y furgonetas para retirar la basura en los puntos críticos. Se están haciendo coordinaciones con la empresa Brunner a fin de establecer un punto de consenso para la disposición final a fin de evacuar la basura.

¿Es real que existe una deuda con esa empresa, como lo ha dicho el propietario?

-Hay situaciones pendientes. Los pagos se vienen ejecutando de acuerdo al calendario y ese calendario se está efectuando de acuerdo a lo establecido con la administración y la gerencia municipal.

Brunner, en algunos casos se muestra intransigente en el tema, exige los pagos y nosotros exigimos que cumplan con un mejor servicio para no perjudicar a la población. Y en ese tema estamos trabajando intensamente desde hace días para que este problema pueda resolverse ya.