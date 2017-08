Señaló el gerente de infraestructura del gobierno regional de Loreto, Ing. José Mercedes Rojas Panta.

Luego de la opinión emitida por OSCE.

En conferencia de prensa desarrollada la semana pasada por el Cuerpo Médico del hospital regional para dar a conocer que la huelga médica continuará a nivel regional hasta después de un diálogo con el gobernador; estuvo presente el Dr. Luis Valdivia, del Hospital Apoyo Iquitos.

Ahí el médico Valdivia, casi al final de la conferencia, dijo que OSCE ya se había pronunciado sobre las interrogantes planteadas respecto al adicional (27 millones de soles) que vienen solicitando para empezar la construcción del nosocomio.

Conocida la versión del médico, se pudo asistir hasta el gobierno regional para entrevistar al actual gerente de infraestructura, quien descartó de plano que la opinión de OSCE haya sido tajante a favor de la empresa contratista. Indicando más bien que habían elevado dicha opinión a la supervisora “César Garayar” para que ellos evalúen exactamente el tema.

“Lo que pasa es que el contratista tiene que fundamentar muy bien esa prestación adicional y para ello debe presentar un expediente técnico y no lo ha hecho. Ya se lo hemos reiterado varias veces a través de la Supervisora “César Garayar García” a fin que envíe ese expediente técnico para determinar cuál es la prestación adicional que ellos vienen pidiendo (27 millones de soles).

Ya no se habla de los aisladores antisísmicos como dijeron en un programa de televisión, ahora ellos dicen que la prestación adicional será por mayor área construida. Se refieren a19 mil metros versus 23 mil y nosotros hemos propuesto 22 mil metros cuadrados. El contratista debe cumplir con lo formulado en el contrato, ellos deben respetar lo dispuesto por la Ley. Yo no he visto en ningún momento un documento donde OSCE se pronuncie diciendo textualmente que haya que pagarle esos 27 millones de soles más a la contratista.

OSCE se pronuncia de manera general, ha solicitado se defina cuáles son los metrados que ellos ponen como prestación adicional. Entonces nosotros reiteramos que se fundamente bien su prestación adicional, en todo caso hemos elevado un informe a la supervisora para que ella vea junto a Contraloría de la República”, aclaró el Ing. Rojas Panta.