«No hay nada que envidiar, acá hacemos trabajos de punta», indicó el director de Investigación Científica del Namru-6

«Están dedicados 100 por ciento a entender mejor las enfermedades tropicales que les está afectando», dijo el doctor Max Grogl.

El doctor Max Grogl, es el director de Investigación Científica del Namru-6, convirtiéndose en pieza fundamental en los trabajos que se desarrolla para ayudar a combatir las enfermedades tropicales. Nació en Alemania, pero su vida de estudio y trabajo lo realizó en Estados Unidos, Brasil y ahora el Perú.

«Yo llegué aquí al Perú el 18 de octubre del 2015. Lo que hay acá es de nivel internacional, el Centro que tiene Iquitos lo mostramos con mucho orgullo cuando viene la gente de las universidades del mundo a visitarnos. No hay nada que envidiar, acá hacemos trabajos de punta porque justamente existen las enfermedades.

El trabajo e investigación que hacemos en prevención tiene que ver con diagnósticos rápidos, pruebas fáciles que se puedan hacer no en un laboratorio, sino en el campo pero que tengan la misma sensibilidad. En eso estamos trabajando, se está determinando cuáles son los mejores para Perú y para Loreto. Iquitos será el beneficiado en el sentido que cuando las pruebas estén listas, sabrá si es un producto bueno o malo.

Normalmente las pruebas demoran unos dos o tres años pero lo que sí sale rápido son las publicaciones donde se dirá si la sensibilidad en algún tipo de técnica es buena o mala.

En la actualidad estamos entregando resultados una hora después al Ministerio de Salud y ellos hacen lo que quieren con eso, ahí no nos metemos.

Hemos hablado de los estudios de vigilancia y monitoreo que estamos haciendo, pero toca saber qué es lo que está sucediendo con los diferentes virus en Iquitos y la Amazonía en general, que parece que estarían compitiendo ¿Cómo es la interacción de los virus? ¿Qué tipos de virus de influenza hay? es el tipo de preguntas que nos hacemos y que lo estamos investigando.

En la actualidad vivimos una situación muy complicada porque la gran mayoría de antibióticos ya no sirve porque los patógenos se han vuelto resistentes. Es otra de las cosas que estamos interesados en ayudar con la investigación, y en el Namru-6 existe un grupo de profesionales que están dedicados 100 por ciento a entender mejor las enfermedades tropicales que están afectando a ustedes.

Somos un aproximado de 320 trabajadores de los cuales solo 16 son americanos y el resto son peruanos. En Iquitos, que es el centro de atención en cuanto a los estudios de estas enfermedades, hay varios loretanos laborando», indicó el doctor Max Grogl.

Entre los estudios que se han desarrollado principalmente en Iquitos, en el Centro de Investigación de Enfermedades Tropicales, figuran: vigilancia activa del dengue y factores preventivos de la gravedad; enfermedad de la malaria en la Amazonía peruana; medición del riesgo entomológico del dengue; medición de la transferencia de la transmisión del virus del dengue; infección respiratoria aguda grave asociada a la influenza en grupos de riesgo hospitalario.

Asimismo, los estudios de evaluación de la eficacia en vitro de una terapia para el tratamiento de la malaria; cero prevalencia de hepatitis B, sífilis, sida en factores asociados en mujeres en edad fértil y sus parejas en pueblos indígenas amazónicos en zona de frontera; infección de transmisión sexual en jóvenes militares y población civil en Iquitos, entre otros. (Gonzalo López)