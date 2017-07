El comercio crece día tras día en el mundo, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Qatar y Kuwait son países de medio oriente, que quizá su cultura es poco ortodoxa para la nuestra, pero dejando a un lado lo que estas naciones practican, son dueños de gran parte del capital del mundo y se pronostica que en unos 20 o 30 años serán los líderes de la economía mundial, como hoy lo es Estados Unidos y próximamente lo será China.

Estas naciones pueden tener este nivel debidoa su estricto modelo económico y gran organización del mismo. Este es un ejemplo a seguir no sólo para los demás países sino familias enteras alrededor del mundo y más en países con crisis como lo son Grecia, Venezuela y otras naciones que no la están pasando nada bien en cuanto a materia monetaria se refiere.

Los créditos como solución temporal

Las familias de clase media han optado por una buena solución que permite no tener que soportar los grandes requisitos que tienen los bancos, si es que cumplen con los requisitos y se trata de los microcréditos, conseguidos a través de internet y si bien no tienen un porcentaje muy alto, estos son una gran ayuda en aquellos momentos donde urge solventar una necesidad.

Los créditos rápidos tienen un alcance de hasta 500 o 600 euros según sea la compañía, por esta razón pueden ser utilizados en gastos menores, como el pago de una deuda, compra un móvil si este se extravía, un boleto aéreo, un tratamiento médico muy sencillo, pero cuando se refiere a un tratamiento médico mayor, comprar una nuevo coche, hacer una reparación a la cas ay otros gastos mayores es necesario acudir a créditos más grandes.

Miles son los microcréditos que se piden cada año y no debe volverse una costumbre estarlos pidiendo día a día, ya que muchas personas en España lo hacen, pues si bien se puedesalir rápida de una urgencia, esto puede generar un mal hábito y comprometer la situación de la familia en causas mayores.

La importancia de utilizar correctamente esta clase de préstamos

La cultura ideal si se planea contar con este servicio por internet es el buen uso de los créditos, ya que de esta forma se puede manejar de manera más organizada todos y cada uno de los gastos que cierto individuo pueda tener y tomando como referencia nuevamente a los países árabes, estos han cosechados fortunas en un tiempo relativamente corto, gracias al bueno uso de su economía, en no gastar de más solo hasta tener ese capital y perseverar dentro del monopolio mundial. Por ello Arabia Saudita, Qatar, Kuwait y compañía han hecho buen uso de los créditos, de igual manera los creadores de Supercell, compañía finesa de videojuegos que con un crédito del gobierno no muy grande fundaron esta empresa, que nos trajo a grandes títulos como Clash Royale.

Indiscutiblemente el mundo de los créditos no es para todos, es decir todos los pueden pedir y usar, pero saber manejarlos puede ser un arte, usarlos con responsabilidad, ya que si una persona se le cita a las 8 pm y llega a las 9 pm, no una vez, sino todo el tiempo, es poco probable que sepa administrarlos créditos financieros.

Pensar en el futuro para aliviar la economía

Los bancos de Hong Kong, también han tenido un auge, por el gran crecimiento que tiene esta región asiática sobre la economía mundial, es por estos ejemplos, que los países mencionados anteriormente como Venezuela o Grecia, deberían tomar como base a los fundamentos que los asiáticos, que los tienen en la cima hoy por hoy, cosa que a mediados de la década de los 90 parecía más que imposible.

Un dato verdaderamente curioso es que los países que hoy son potencia dejarán de serlo casi con 100% de certeza o al menos no serán los países con la mayor economía en el globo y su opinión no será tan importante como lo es hoy. Naciones como Brasil, Nigeria, China son quienes mantendrán el flujo de dinero alrededor del mundo, gracias a economías expansibles, así como también el mundo árabe será sin dudas quien maneje los centro financieros y ya Dubái no será un lugarvisto tan lleno de lujos, sino se convertirá en un verdadero centro financiero, aunque para esto debe aceptar un poco más las costumbres de otras áreas de la Tierra.