Secretario general de trabajadores GORE Loreto, Alí Ramírez,

Una tranquilidad laboral se respira entre los servidores públicos del gobierno regional de Loreto, debido a que las gestiones de mejoras económicas viene siguiendo su trámite en el Congreso de la República. Así transmitió el secretario general de trabajadores del GORE Loreto, Alí Ramírez Gonzales.

“A nivel local tenemos muy buena relación con el gobernador regional Fernando Meléndez Celis. Nuestro requerimiento sindical no parte de un tema local, es un tema nacional, en el sentido que estamos solicitando el aumento de la Unidad Remunerativa Pública-URP que viene a ser el aumento de nuestros haberes, cosa que no se da desde hace más de 20 años atrás”.

Explicó: “Por eso a través de la CONATRA se ha presentado un proyecto de ley al Congreso para que ellos puedan apoyarnos y acompañarnos en nuestro reclamo porque es justo, porque mientras vemos que a la policía le están dando un sueldo mayor, no nos oponemos a eso, muy bien por nuestros compañeros policías, no? igual por los maestros que van a tener un aumento de sus haberes a partir de noviembre de este año, entonces bien por ellos, están luchando”.

Sin embargo, señaló “el Estado se ha olvidado de los trabajadores de la Ley 276 para dar una estabilidad laboral y una estabilidad económica a los trabajadores del país, pero, también el error de los gobiernos es haber creado leyes paralelas en el servicio público. Tenemos la 728, la 276, la 1050, etc. Entonces vemos que hay diferentes leyes para un solo tipo de servicio que es el servicio público. Los haberes tendrían que unificarse, deberían de ser únicos, pero no es así”.

Puso ejemplos sobre la situación diferenciada en el trato económico para los mismos servidores públicos. “Una comparación, en el tema que un trabajador de la 276 que el día de hoy cumpla 30 años de servicio quiere retirarse no lo podría hacer hasta cumplir 65 años de edad. En el tema que tenga 65 años de edad y tenga 34 años de servicio su jubilación no significaría más de 2,500 soles. Un compañero con el mismo tiempo de servicio, con la misma edad y se quiera retirar de la 728, va a tener un sueldo por año que técnicamente es no menor de 4 mil soles, entonces va a recibir más de 120 mil soles”.

Reiteró: “Esas cosas queremos que sean iguales. Es cuestión de justicia, es algo que los trabajadores de la 276 estamos esperando. Muchos piensan que en el sector público pagan muy bien, claro, pero según donde estén en el tema de las leyes. Estas reclamaciones están en la agenda nacional, específicamente en el Congreso de la República como proyecto está en la comisión de Economía y Presupuesto”.

