Tras las campanadas y esos quilitos de más producto de los excesos navideños, son muchos los aficionados al deporte que, tras el parón de las festividades y (en algunos deportes) el parón invernal antes del inicio de la nueva temporada, sienten ya auténtico síndrome de abstinencia. Pero la espera no será larga ya que los amantes del deporte en general, y de las apuestas deportivas en particular, pueden respirar tranquilos porque, un año más, el calendario de eventos de interés se presenta repleto para este 2017. En este artículo nos centraremos en los deportes tradicionalmente más atractivos para el aficionado (y apostante) español.

Como no, hay que comenzar hablando del fútbol. El próximo verano se presenta sin Mundial o Eurocopa pero no por ello el deporte rey dejará de ofrecer infinidad de opciones de interés para los aficionados a las apuestas deportivas. Por supuesto, la prioridad número uno jornada tras jornada seguirá siendo La Liga Santander y La Liga 1,2,3, pero sin olvidarnos de que en la actualidad son muchas las webs que hacen posible apostar también jornada tras jornada en categorías inferiores como la Segunda B o incluso Tercera División. Si a ello unimos la propia Copa del Rey y, como no, la Liga de Campeones continúa antojándose como la competición reina para los apostantes. Ya en octavos de final a partir de febrero, y con Real Madrid, Barça, Atlético y Sevilla aún en liza, la Champions ofrece un constante arsenal de opciones para el apostante online. Algo similar puede decirse también de la Europa League. Aunque además, son cada vez más los que elijen hacer sus apuestas en competiciones como la Premier League, la Bundesliga o la Serie A.

Pero no solo de fútbol vive el apostante. Y si hay un deporte de interés para el apostante español, ese es el tenis. Además, hablamos de de un deporte que ofrece siempre durante lo largo y ancho del año torneos donde poder apostar. Desde los Grand Slams como Roland Garros o Wimbledon hasta los torneos Challenger, el que guste de apostar en tenis nunca andará corto de oportunidades. Y que decir del baloncesto: la Liga Endesa, la Euroliga o la propia NBA nos depararán un año más emociones infinitas y, con ellas, un mar de apuestas deportivas. Otros deportes de interés creciente estos últimos años para los apostantes españoles como el Mundial de Fórmula 1, el de Moto GP, las grandes rondas ciclistas e, incluso, los deportes de combate seguirán siendo importantes para el apostante en este año que acaba de echar a andar. Un año más, el fascinante mundo de las apuestas deportivas nos traerá muchas emociones y alegrías en este 2017.