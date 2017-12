• Armando Almeida, presidente de la Asociación Cultural “Javier Heraud”.

La cultura el eterno olvidado, pero el siempre nombrado en campañas electorales, como la imagen de los niños que después muy pocos se acuerdan. “El análisis cultural este año no es positivo, lamentablemente seguimos con la tradición de que las autoridades que están obligados por ley a fomentar y apoyar la cultura, generalmente no lo han hecho, poquísimos, tenemos algunas instituciones como la Dirección de Cultura, Petroperú, pero otras instituciones como el municipio, el gorel y otras, es nulo en apoyo cultural”.

Expresó el profesor Armando Almeida, presidente de la Asociación Cultural “Javier Heraud”. Se refirió al trabajo del fomento de la lectura a través de la Asociación: “Sí, como poetas-escritores hemos asumido promover la cultura de la lectura y la comprensión lectora en las instituciones educativas y en diversos espacios, como por ejemplo la plaza 28 de Julio.

Este próximo año vamos a potenciar las actividades, no solamente acá en la plaza, y a partir del 12 de marzo 2018 vamos a firmar convenios con 15 colegios donde vamos a fomentar la lectura de autores amazónicos, de los tres niveles de inicial, primaria y secundaria. También contamos con libros de literatura indígena y en lenguas de etnias amazónicas que nos donó el Ministerio de Educación.

Nosotros vamos a poner los libros y la institución educativa el espacio y la coordinación para que los niños participen, así como los profesores que fomentan la lectura. Esto lo hacemos muy preocupados porque estamos en el último lugar en comprensión lectora. Estaremos también en la zona rural”.

En relación a la plaza 28 de Julio, comentó que se han convertido en un punto cultural y el visitante pueda saber que en ese espacio encontrará literatura amazónica, de autores loretanos y de otras regiones selváticas. Este espacio de la plaza solicitará sea renovado para este 2018 y que no se repita el impase que tuvieron con la alcaldesa por la ocupación del lugar. “Esperamos que todo vaya bien”, acotó. (Diana López M.)