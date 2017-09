Por: Fernando Meléndez Zumaeta

Tecnócrata y Político Peruano

La columna de opinión del día lunes 6 de abril de 2015, ha originado discrepancias y comentarios adversos por parte de algunos amigos, quienes no comparten mi afirmación de que el Majestuoso Amazonas, Monarca de los Ríos y Maravilla Natural del Mundo, nace en Nauta. Estas dudas infundadas – por cierto – me obligan a reafirmarme en mis convicciones, geográficas e hidrográficas sobre nuestra Amazonía.

Veamos, ¿Por qué afirmo categóricamente que el Amazonas, nace en Nauta, capital de la Provincia de Loreto, Departamento de Loreto? Pues la respuesta es simple, porque en el territorio del distrito de Nauta, confluyen (desembocan) los ríos Ucayali y Marañón ¿Qué río nace como producto de esta confluencia?: El río Amazonas.

Lo demás es pura teoría que a mi modesto entender, busca desmerecer a Loreto, para favorecer a otro departamento, para atribuirle a Arequipa este fenómeno natural. ¿Con qué intención se busca hacer creer al Perú y al Mundo, que el Amazonas nace en la Cordillera Chila, un pequeño sector de los Andes del Sur del Perú, ubicada en el distrito de Lari, provincia de Caylloma, departamento de Arequipa?, la respuesta también es simple, un departamento ubicado en una parte de la costa y gran parte de sierra, quiere ser merecedor de las ventajas que trae consigo este hecho; es decir, el beneficio económico turístico, para que los turistas nacionales y extranjeros luego de venir a Nauta, a Requena e Iquitos, se dirijan a Arequipa a ver el nacimiento del río amazonas, jajajajaja, y nosotros los Loretanos ¿Creemos fácilmente este cuento?. Dejémonos de ser tontos útiles y defendamos lo nuestro, hagamos uso de nuestras ventajas comparativas y convertirlas en competitivas para salir del sub desarrollo, no permitamos que nos arrebaten nuestra identidad, luchemos por nuestra heredad.

El semanario Kanatari, edición 1450, del Centro de Estudios Teológicos de la Amazonía – CETA, que dirige Joaquín García Sánchez, sacerdote español, se equivoca y junto a él todos los que arguyen que el río Amazonas nace en Arequipa. ¿Para quién trabajan?.

Hagamos un recorrido rápido de algunos de los ríos que forman parte de la cuenca amazónica. El río Ene, se forma por la confluencia del río Mantaro y el río Apurímac en los departamentos de Junín, Cusco y Ayacucho. El río Perene, nace por la confluencia de los ríos Chanchamayo y Paucartambo. Ahora, la confluencia de estos dos ríos: El Ene y el Perene forman el río Tambo. La confluencia de los ríos Tambo y Urubamba forman al río Ucayali que junto al Marañón forman el Amazonas. ¿Por qué no afirman entonces los que piensan diferente a mí, que estos ríos también nacen en Arequipa? Les dejo la pregunta…Y espero respuestas, no infundios.

Recordemos a Teddy Bendayan Díaz, cuando dice: “Está vigente el compromiso de hacer una historia analítica y crítica de la Amazonía, que sea un espejo para borrar las imágenes de tanta explotación, mentira y entreguismo; una historia que nos impulse a acabar con el conformismo y el letargo que permite aún al centralismo hundirnos en la situación lacerante en la que continuamos viviendo”

Calor Dávila Herrera, dice: “La historia oficial de nuestra Amazonía es una historia parcial, hecha para ensalzar a los conquistadores, sacerdotes, aventureros, viajeros y colonizadores.

A los grupos indígenas se les reduce a “Objeto de Estudio” etnológico, dentro de una puerilidad que solo refiere anomia y pasividad ante la conquista y despojo”.

Es necesario, entonces hacer otra historia, aquella historia que se nos ha ocultado al pueblo amazónico, aquella que no figura en los textos escolares ni universitarios para informar que el pueblo amazónico (pueblos indígenas) inicio su resistencia, sus luchas, en el preciso momento en que se inició la invasión extranjera. Resistencia que continuó latente y se expresó en rebeliones y alzamientos, unos de largo aliento, otros esporádicos y fugaces, que fueron creando una sólida conciencia de identidad. Resistencia que también se ofrece en estos tiempos de la República por las agresiones de que son objetos estos pueblos aunque bajo formas distintas. (Extraído del libro: Panorama Histórico de la Amazonía Peruana – Una Visión desde la Amazonía)

Desde esta modesta tribuna, propongo al Concejo Municipal Provincial de Loreto, que mediante una Ordenanza Municipal, se declare oficialmente que el río Amazonas nace como consecuencia de la confluencia de los ríos Ucayali y Marañón en el territorio del Distrito de Nauta, la misma que debe ser leída en el discurso de orden del Alcalde Provincial, Prof. Manuel Cárdenas Soria, en su discurso de orden el día de la Sesión Solemne por el 185 aniversario de Fundación de Nauta, por el Curaca de la etnia Cocama Manuel Pacaya; como una forma de reivindicar al pueblo amazónico.

Nauta en Lengua Cocama significa Cántaro.