“Debe discutir la huelga con quienes están en las calles”, indica profesor Renato Achata

“La huelga continúa en Iquitos”, dijo dirigente del colegio Túpac Amaru.

Los docentes de varios colegios de Iquitos que están desde hace unos días en huelga indefinida, reafirmaron ayer su posición de seguir con esa medida de lucha debido a que consideran que el gobierno central no les está escuchando.

A pesar que el jueves por la noche, el ministerio de Educación junto con los gobiernos regionales anunció, mediante acta, algunas soluciones a su pliego de reclamos, los maestros no darán marcha atrás y seguirán paralizando sus labores incluso con mayor contundencia a partir del lunes 07 de agosto, fecha en que los colegios públicos deberían reiniciar sus clases.

“Lo que hubo el jueves fue un acta a traición y de provocación por parte de la patronal, la ministra lejos de discutir la huelga con quienes están en las calles, lo ha hecho con los presidentes regionales que son los que deberían resolver la educación en sus regiones.

Muy astutamente, ella (la ministra de Educación) ha pasado la papa caliente a los gobiernos regionales, o sea, ahora Meléndez tiene que decidir descontar y despedir profesores.

Es por eso que el magisterio ha rechazado contundentemente el acta de atemorización. Nos hemos movilizado este viernes al consejo regional, donde han aprobado apoyar la huelga. Eso quiere decir en pocas palabras que desconocen la firma de Meléndez.

A nivel nacional se ha formado un comité de lucha de los Sutes regionales, son maestros luchando y hasta están enfrentados a los del Sutep que ha traicionado al magisterio. La ministra debe ser coherente en eso.

De Loreto han viajado dos maestros a integrarse a este comité de lucha nacional y la ministra tiene que negociar con este grupo de maestros, en vano está conversando con los gobiernos regionales, ni qué decir del Sutep que son de Patria Roja.

Tenemos que seguir luchando para que el aumento sea en setiembre y no en diciembre como anunció la ministra de Educación.

Hay que tener en cuenta que el 07 de agosto la mayoría de colegios reinicia sus clases, entonces es seguro que más maestros se van a sumar a esta huelga que continúa. Este lunes la cita es a las 7:30 de la mañana en la plaza 28 de Julio para continuar con esta medida de lucha”, indicó Renato Achata, dirigente sindical del colegio Túpac Amaru.

(Gonzalo López)