Desde hace muchos años cuando hablamos de ser ejecutivos, en el acto, nuestra mete la asocia con una empresa privada exitosa, donde los planes de trabajo se cumplen con eficiencia que implica dedicación, tecnicismo, calidad tecnológica, herramientas modernas de ejecución, reacción rápida, y etc, etc.

Cuando nos referimos a lo que no funciona a pesar de reglamentos y los planes institucionales, viene a nuestra mente, entidades del Estado con mecanismos de trabajo casi obsoletos, inactivos, donde quienes la desarrollan se muestran desmotivados, ni siquiera el hecho de tener trabajo les significa un impulso, y otras tantas frases decepcionantes, salvo honrosas, excepciones, que las hay contadas con los dedos.

Esto nos lleva a una reflexión a propósito de la desgracia ocurrida a cerca de 200 personas entre menores y adultos que soportaron uno de los peores siniestros registrados en una zona de la ribera de Iquitos, donde se quemaron 38 viviendas construidas con material rústico.

El lamentable hecho ocurrió a las 2 de la madrugada aproximadamente y al instante ya estaban operando aparte de los bomberos que se sacrificaron como siempre para apagar el incendio, vaya siempre nuestro reconocimiento público, empezaron a llegar representantes empezando por Maynas, el Gore Loreto, los programas sociales y entidades humanitarias.

Una extraña energía ha pasado por las entidades y nos referimos solo a las públicas incluyendo a los programas sociales del Estado, para disponerse a actuar con rapidez y buscando ser ejecutivos en todo momento. Cierto que como en todo escenario de emergencias se presentan ciertos momentos tensos que después se fueron despejando.

Lo importante es que de pronto todas las entidades se pudieron reunir y organizar la ayuda, organizar la reconstrucción, brindar el soporte diario mientras avanza otras que requieren un poco de tiempo como la construcción de la casa temporal, hasta que se reconstruyan las 38 casas de material regional. Hemos visto a los responsables de las entidades y programas bajar, subir, agrandar el paso para desplazarse, registrar en padrones, instalar las carpas. Era como para decir, y esto? Bueno la suspicacia dice que ocurrió porque ya sabían que la ministra de Desarrollo e Inclusión Social estaba anunciando su llegada.

Entonces todos agilitos. Vamos a suponer que no es así y que las nuevas políticas del sector público, aunque en realidad las normativas siempre han estado correctas, su aplicación oportuna con calidad y calidez eran y todavía son pésimas en otras partes, no en este caso específico del voraz incendio, por lo cual se firmó un acta y en 15 días evaluarán lo avanzado. La ministra de Desarrollo e Inclusión Social ha dicho que regresará y evaluará la ejecutividad de las acciones.