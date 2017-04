Presidente de la Corte Superior de Justicia de Loreto, Dr. Manuel Guillermo Felipe.

Hoy magistrados dialogarán con pobladores en Requena.

ODECMA Loreto y Justicia en tu Comunidad, presentes en la Atenas del Ucayali.

El equipo de trabajo conformado por magistrados y administrativos desde ayer se encuentra en la ciudad de Requena, río Ucayali, capital de la provincia del mismo nombre. Allá realizarán actividades de atención a la población en el marco del programa social “Justicia en tu Comunidad” y la Oficina de Control de la Magistratura – ODECMA Loreto también atenderá.

La agenda señalada es: Transparencia en la Lucha contra la Corrupción en Requena. Han sido invitados los representantes de las instituciones públicas y privadas, así como los representantes de la sociedad civil requenina, para participar en el evento programado.

El mismo se inicia hoy a las 10:30 am. en los ambientes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “Fray Florencio Pascual Alegre Gonzales”, calle San José S/N (auditorio principal). Las inscripciones ya se venían realizando en el Módulo Básico de Justicia de Requena.

Antes de viajar a la ciudad de Requena, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Loreto, doctor Manuel Humberto Guillermo Felipe, se refirió a esta importante actividad: “Como se anunció, ejecutamos una política de descentralización en el servicio de justicia de esta Corte, lo que pasa por identificar necesidades y ver cómo están trabajando los órganos jurisdiccionales de todas y cada una de las provincias”.

Recordó: “Hemos estado en Nauta, en El Estrecho, y en Ramón Castilla, y este mes nos toca hacer una en la provincia de Requena, y de paso ahorrando recursos al Estado hacemos también el programa de Justicia en Tu Comunidad, que como se sabe este programa tiene dos ejes de ejecución.

De un lado el tema de Acceso a la Justicia y en cumplimiento de las 100 Reglas de Brasilia es un programa que lo está ejecutando directamente la comisión nacional de Lima. Y de otra parte el eje de Justicia en tu Comunidad.

Ambos tienen como denominador común el de difundir el ejercicio de los derechos especialmente en sectores de poca accesibilidad o que son vulnerables socialmente.

Más allá de la formalidad y del protocolo que implica la visita de la máxima autoridad de un poder del Estado, nos avocaba a nosotros ejecutar múltiples factores o indicadores de estos servicios de proyección a la comunidad”.

Informó que la expojusticia es multivariable, “básicamente son charlas a las madres, a los niños, adolescentes, entiéndase escolares, también a los discapacitados, en idea de que todo este sector de población vulnerable conozca sus derechos para que a partir de ahí puedan ser reclamados y ejercidos en su mayor y mejor magnitud”.

Y para reforzar la comprensión, indicó: “Nosotros tenemos diversos materiales de difusión sobre lo que es los derechos básicos de todo este grupo etario de personas a fin de que puedan ser leídos, entendidos, como elemento, insisto, complementario de lo que son las charlas y capacitaciones. Nótese que esto también comprende a los propios jueces de paz no letrados, porque son ellos los que están más en contacto con este tipo de personas.

En esta oportunidad a la provincia de Requena estamos acudiendo bajo la lógica de ahorrar costos y generar ahorros para atender otras necesidades de esta Corte, estamos coincidiendo con la visita del Órgano de Control Disciplinario de esta Corte.

Es decir vamos dos equipos: el equipo administrativo encabezado por el presidente de Corte y el equipo u órgano de control disciplinario encabezado por el jefe de la Odecma. Ambos hemos unificado las agendas a efectos de ahorrar costos de transporte, alojamiento, etc, y cualquier situación de reclamo por alguna ineficiencia en el servicio, de retraso en la atención de los procesos judiciales u otras conductas disfuncionales, para que el mismo Órgano de Control asuma la competencia que le corresponde.

La parte del procedimiento puede formar parte de estas capacitaciones y orientaciones a los potenciales litigantes, ejemplo, en el tema de familia decirles que la falta de abogado o por los honorarios implica una inaccesibilidad al servicio profesional, no es motivo para que no interponga una demanda de alimentos, ahí se les indica que pueden ellos mismos llegar al juez para que en manuscrito de ser necesario se haga el acta de demanda de alimentos y a partir de ello generar todo el proceso judicial”.

“JUSTICIA EN TU COMUNIDAD” EN TODO LORETO

El presidente de la CSJLO, Dr. Guillermo Felipe, también recordó: “Lo anuncié en el discurso inaugural, la política es visitar todas las provincias, sus órganos jurisdiccionales para conocer in situ su realidad para que a partir de ahí generar y formalizar ese cuadro de necesidades para hacer las demandas de presupuesto a Lima para el Año Fiscal 2018”. (Diana LM.)