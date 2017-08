Hoy irán hasta el gobierno regional de Loreto para pedir que no les descuenten por no hacer clases

No fue uno ni fueron dos, fueron varios los maestros que se plegaron desde ayer lunes a la huelga indefinida. Docentes de instituciones educativas se reunieron en la plaza 28 de Julio, lugar de concentración para emprender la marchar por las calles de la ciudad, así como a diversos colegios que sí mantenían clases.

Desde las 7:30 de la mañana se pudo presenciar a profesores y algunos administrativos de los colegios CNI, Rosa Agustina, Sagrado Corazón, MORB, Túpac Amaru, Petronila Perea de Ferrando, Juan Pablo, y de otros centros educativos más pequeños adherirse a la jornada de lucha.

Hubo otros colegios que sí tuvieron clases como los privados y parroquiales, así como otros públicos en su mayoría de nivel inicial.

Alrededor de las 9 de la mañana, recorrieron las calles exigiendo que los funcionarios de la dirección regional de Educación (que mandó un pronunciamiento desconociendo la huelga) los respalden así como el gobernador regional de Loreto.

En las arengas se podía exigir que los dos mil soles que el gobierno central ya aprobó que ganen como sueldo, sea a partir de setiembre y no de diciembre como ya está acordado mediante acta firmada el jueves último en la noche.

Para hoy está prevista nuevamente la concentración en la plaza 28 de Julio a partir de las 7 de la mañana, para luego marchar hasta el gobierno regional de Loreto y entregar documentos al gobernador regional encontrándose entre esos papeles, el pedido de no descontarles por hacer huelga. (Gonzalo López)