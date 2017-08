No dejaron ingresar a administrativos menos a los alumnos

La institución educativa Petronila Perea de Ferrando, que alberga a cientos de niños y jóvenes en los turnos de mañana y tarde, también se plegó a la huelga indefinida desde ayer que se reiniciaban las clases.

Los escolares se habían levantado muy temprano para asistir al colegio ubicado en la avenida La Marina, distrito de Punchana, igual los trabajadores administrativos, pero se dieron con la sorpresa que las puertas estaban cerradas y que los docentes no dejaron ingresar a nadie porque decían que estaban en huelga y no habrá clases.

Esta acción causó extrañeza en los administrativos que por lo menos querían ingresar a las oficinas para trabajar, puesto que ellos no están en huelga, pero no les dejaron. Los alumnos que habían llegado tuvieron que regresarse a sus casas hasta nuevo aviso.

Hasta esa institución educativa llegó el representante del Ministerio Público para constatar que las puertas estaban cerradas y no había docentes dentro para dictar clases. Con la presencia de la autoridad fiscal, recién pudieron ingresar los administrativos, mas no los alumnos como medida de precaución.

‘La Región’ trató de comunicarse con el director de esa institución educativa, Manuel Ochavano Sahuarico, ya que nos dijeron que él estaba en contra que sus docentes hagan huelga, pero no lo encontramos en el colegio y menos respondió su celular. Al parecer, aprovechó la coyuntura para no estar en su plantel a diferencia de los otros administrativos.

(Gonzalo López)