“Hay puntos que el gobierno debe resolver”, indicó secretario general del Sudunap

Van con todo. Los docentes de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana confirmaron que el martes 18 y miércoles 19 de julio acatarán un paro de 48 horas convocado por la Federación Nacional de Docentes Universitarios del Perú (Fendup).

El caso de esta medida es que hasta ahora no consiguen solución de algunos pedidos por parte del gobierno central.

“El Sindicato Único de Docentes de la UNAP, ha confirmado un paro de 48 horas a partir de este martes. Son varias universidades a nivel nacional que asumen esto por la convocatoria de la Fendup. Ya tenemos 24 universidades de todo el Perú que han confirmado el acatamiento de esta medida debido a que hay puntos que el gobierno debe resolver.

El último viernes ha salido el decreto supremo 208 del Ministerio de Educación, donde establece a las universidades nuevo presupuesto para contratos de docentes, pero esto está enmarcado en las nuevas plazas, que quiere decir que cubre varias necesidades y nuestra preocupación es en el caso de los docentes de 60 años.

Hoy día hemos visto con un poco de malestar, que la ANUP (Asociación Nacional de Universidades Públicas del Perú) no se ha manifestado en ese aspecto; por lo tanto, tenemos el inconveniente de saber si eso se aplicará también en las otras universidades.

Por otro lado, hay otro asunto que es la homologación. El Sudunap ha planteado una modalidad del bono del docente universitario para poder tener la equidad con los del Poder Judicial y de esa manera mejorar los ingresos y el cumplimiento de la homologación. Por todos estos motivos estamos yendo al paro de 48 a nivel nacional”, indicó Gabriel Gilabert, secretario general del Sudunap.

El docente y dirigente agregó que la universidad Mayor de San Marcos ha publicado este domingo un pedido al Congreso, que modifique la edad del cese del docente (que es 60 años), por una razón: está en peligro la falta de cubrir a futuro las necesidades.

“Por ejemplo, si hoy sacamos a un docente pediatra, no tenemos la seguridad de que los contratados en esa especialidad y con el grado de maestría (requisitos que se exigen ahora) no se presenten debido a que el pago es bajo”, refirió. (Gonzalo López)