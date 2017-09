Para el 28 de setiembre y 25 de octubre, respectivamente

Tal y como estaba programado, el fin de semana en la ciudad de Lima se llevó a cabo la asamblea nacional de delegados regionales, compuesto por los docentes que acataron la última huelga indefinida y que dio pie a la creación del SUTER.

En la reunión se acordó llevar a cabo una movilización nacional de las bases este jueves 28 de setiembre, así como un paro de 24 horas para el 25 de octubre.

“Con la fuerza de un solo puño, rechazando los descuentos, los bloqueos de cuentas, los exámenes punitivos, la asamblea nacional de delegados acordó varios puntos, entre los que figura llevar a cabo la recuperación de las clases a favor de nuestros estudiantes y padres de familia.

También se acordó una movilización nacional el jueves 28 de setiembre del 2017; paro nacional el 25 de octubre. Todo esto lo hacemos porque le decimos no a las evaluaciones de ascenso de escala magisterial; no a las evaluaciones de las maestras del nivel inicial; no a los programas Fortalezas, PELA, semáforo escuela, etc.

También pedimos la suspensión de las evaluaciones con rúbricas; derogatoria del Decreto de urgencia 012-2017; y además pedimos sacar acuerdos regionales sobre la suspensión de las evaluaciones de nivel nacional”, refirió el profesor Renato Achata, dirigente del comité central que estuvo en la asamblea junto a su colega Manuel Sánchez, secretario de Organización del Suter Loreto.

Por su parte, para hoy en la mañana se anunció que habrá otra protesta en el frontis de la dirección regional de Educación por parte de las profesoras de nivel Inicial por el mismo tema: postergación de la evaluación de desempeño este año. (Gonzalo López)