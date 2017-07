Acción de control se realiza en humanos, animales, reservorios y aguas superficiales de nuestra localidad.

La Unidad de Vigilancia y Co ntrol de Zoonosis de la Dirección de Salud Ambiental de la DIRESA Loreto, con la finalidad de conocer las áreas donde actualmente circula la bacteria leptospira, y a fin de prevenir esta enfermedad, viene desarrollando en coordinación con el Instituto Nacional de Salud y el Centro de Investigaciones de Enfermedades Tropicales “Maxime Kuczynski”, una vigilancia en los cuatro distritos de la ciudad de Iquitos a animales considerados reservorios de la enfermedad, como ratas, perros y cerdos,.

Asimismo, se viene analizando agua de consumo humano, aguas que provienen de los drenajes y las aguas recreacionales, ubicadas a lo largo de la carretera Iquitos-Nauta, que por su naturaleza y fácil acceso, cientos de personas acuden los fines de semana a estos centros de esparcimiento que, dada la cercanía a granjas porcinas, podrían contener la bacteria.

Este estudio técnico nos proporcionará valiosa información que permitirá determinar las estrategias adecuadas de prevención y promoción de la salud, así como en conjunto con las autoridades locales, establecer las medidas sanitarias de control en los lugares, donde la bacteria esté presente.

Cabe indicar que la leptospirosis, es una zoonosis que la produce una bacteria llamada Leptospira, que se trasmite de los animales al hombre, a través de la orina de animales con las que las personas tienen contacto, esta enfermedad tiene la capacidad de matar silenciosamente, si es que la persona infectada, no es diagnosticada a tiempo en un establecimiento de salud, y no se trata. Sus síntomas pueden parecerse a varias enfermedades como malaria, influenza, dengue. Inicia con fiebre alta, escalofríos, dolores musculares (principalmente en las pantorrillas y espalda), dolor fuerte de cabeza, dolor de barriga, dolor en las articulaciones, náuseas y vomito.

La leptospirosis se puede prevenir, y lo más importante es evitar la presencia de roedores, tapando los orificios de la casa por donde ingresan, mantener el tacho basurero bien tapado, mantener limpia la casa y sus alrededores, lavar y desinfectar los alimentos, frutas y verduras antes de consumirlos, utilizar medidas de protección al trabajar en zonas inundables (botas de jebe y guantes) y evitar el contacto con aguas estancadas.