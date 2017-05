«Han mostrado buenas intenciones para renovar el convenio», dijo doctor Percy Rojas

«Volveremos a plantear que no se debe aplicar tarifarios estándares a nivel nacional».

«A pesar que no hay convenio con el SIS estamos atendiendo, por el momento».

El director del Hospital Regional de Loreto, doctor Percy Rojas, se pronunció a la negativa de firmar la renovación de convenio con el Seguro Integral de Salud (SIS), aunque a pesar de eso siguen atendiendo a los pacientes pero no por mucho tiempo.

A pesar que no hay convenio con el SIS estamos atendiendo, por el momento. En primer lugar, por nuestra responsabilidad social que nos llama a resolver los problemas de salud y que no se puede ser indolente con el sufrimiento de las personas. En segundo lugar, porque tenemos la confianza que los funcionarios del SIS del nivel central decidirán aceptar las condiciones planteadas para que la atención de los servicios de salud sea sostenible desde el punto de vista económico.

Los directivos reconocen y agradecemos al personal médico y de enfermería, y en general a todo el personal asistencial, por el esfuerzo que viene realizando día a día ante las limitaciones en medicamentos e insumos, e incluso equipamiento que este desfinanciamiento ha conllevado», refirió Percy Rojas.

– ¿Qué harán para que se logre firmar el convenio teniendo en cuenta que es muy difícil que el SIS dé marcha atrás?

Los funcionarios del SIS nacional han mostrado buenas intenciones y prueba de ello es que nos están convocando a una reunión para este martes 09 de mayo en el local del SIS Lima con los funcionarios de la Gerencia de Negocios y Financiamiento. En esa reunión se volverá a plantear la situación de los costos locales de medicamentos e insumos para que se entienda que no se debe aplicar tarifarios estándares a nivel nacional. En ese sentido, lo que pedimos no es que «den marcha atrás», sino que aprueben un tarifario diferenciado para la región Loreto.

– Al decir región Loreto ¿también están involucrados los hospitales Iquitos y Santa Gema?

Sí, también ha vencido los convenios firmados con los demás hospitales, solo la Diresa Loreto ha renovado convenio el mes pasado.

– ¿Cuánto sugieren que el SIS pague por los servicios al Hospital Regional?

El tarifario fue aprobado con Resolución Jefatural 083-2017/SIS el cual es de aplicación a nivel nacional, y además el Seguro Integral de Salud tiene tarifarios diferenciados con algunos hospitales nacionales y clínicas privadas. El SIS debe pagar lo que se gasta en insumos y medicamentos según los costos locales, ni más ni menos. (Gonzalo López)