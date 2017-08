“La huelga continúa”, indicaron los maestros

Colegios parroquiales hoy día acatan suspensión de clases.

No hay nada positivo. La huelga de maestros continúa en varias regiones del país, siendo Loreto una de ellas. Ayer, como se ha hecho costumbre, los docentes se concentraron en la plaza 28 de Julio para luego marchar rumbo a la dirección regional de Educación, donde se reunieron con el director Javier Yglesias que dijo, apoya su medida de lucha.

“Desde Lima nos indican que no hay nada, no hubo diálogo con los dirigentes del comité de lucha. Es así que los maestros nos vemos en la necesidad de radicalizar más nuestra medida; por lo pronto, hoy martes van a salir más docentes de los colegios parroquiales apoyando por este día la huelga. La concentración será como siempre en la plaza 28 de Julio.

Ayer por la mañana hemos marchado rumbo a la DREL y nos atendió el director Javier Yglesias. De acuerdo a lo que comunicó el profesor Miguel Miranda, presidente del comité de lucha en Iquitos, se comprometió a no exigir a los directores la relación de docentes que no se han plegado a la huelga y asisten a clases.

Hay un compromiso de apoyar nuestra lucha, que es justa y está a favor. Además dijo que no habrá descuentos, las planillas de pago del mes de agosto ya se han enviado y no nos descontarán”, indicaron los maestros ayer.

(Gonzalo López)