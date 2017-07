“A pesar que tienen una denuncia penal por los delitos cometidos”, denuncia ex socio

“La Sunarp les ha hecho siete observaciones donde se nota que siguen cometiendo ilícitos”.

“Están desesperados porque esta semana tienen que convocar a sesión ordinaria”.

Quieren hacer lo mismo que otros hicieron con el CNI y se adueñaron del club.

Como es sabido, hay un grupo de socios que quiere convertir al club Athletic Club José Pardo en Sociedad Anónima, al parecer, solo con fines de lucro e intereses personales, tal y como sucedió en su momento con el CNI. Esta acción fue impedida por algunos socios y ex socios que consideran que el cuadro decano ‘patrimonio de Loreto’, no tiene por qué cambiar su condición.

A pesar de que existe una denuncia penal al respecto contra esos socios que desean convertir al Pardo en S.A., no cesan en su intento de lograrlo. Afortunadamente, la Sunarp les ha observado esa intención porque no tienen los documentos legales y regla para poder lograr su cometido.

“Hace un tiempo la dirigencia actual ha pretendido inscribir como Sociedad Anónima al club que es una sociedad sin fines de lucro, por lo que hemos hecho las denuncias respectivas. Inclusive, la actual vicepresidenta, Mariluz Meléndez Villacorta, que está en contra de esta situación, denunció penalmente este acto ante la Séptima Fiscalía Penal.

Estos malos socios han intentado hacer es inscripción en los Registros Públicos con documentos fraudulentos, han falsificado asambleas. A raíz de eso es que hemos salido a denunciar estos hechos y momentáneamente se paró.

Pero nuestra sorpresa fue que hace dos semanas, han intentado inscribir en los registros públicos llevando la minuta, pero resulta que la Sunarp les ha hecho una serie de observaciones donde se puede notar que siguen cometiendo ilícitos.

La Sunarp les ha dicho que primero tendrían que haber liquidado lo que es la asociación sobre su patrimonio y el principal es el estadio, y no podrían adueñarse porque el Estado dio en su momento solo para dedicárselo a la práctica deportiva. Eso no han cumplido ni podrán hacerlo.

Segundo, la Sunarp le ha pedido que hagan llegar la relación de su directorio elegido en asamblea y no lo han hecho porque simplemente no han convocado a la reunión. En resumen, hay como siete observaciones que le ha hecho la Sunat y donde se pueden evidenciar que definitivamente están cometiendo ilícitos.

Es por esa razón que esta semana le llevaremos a la fiscal que tiene la denuncia penal, todas estas pruebas donde siguen cometiendo sus irregularidades. Toda esta desesperación se debe a que el domingo 06 de agosto deben convocar a la asamblea ordinaria para que rindan cuentas de su gestión y tienen que nombrar el comité electoral para elegir una nueva junta directiva.

Están desesperados por convertir el club en Sociedad Anónima en estos días para que no tengan que convocar a una asamblea ordinaria. Inclusive tenemos conocimiento que están poniendo a la venta el local de la calle San Martín porque necesitan dinero para afrontar los gastos del proceso penal que están afrontando, pero es poco creíble. Lo que pasa es que desean tener el dinero quizá para otras cosas.

Denunciamos públicamente lo que pretenden hacer, es caso evidente que quieren el dinero pero no para el fútbol toda vez que nuestro equipo estuvo a punto de descender en el campeonato de este año. ¿Dónde están los 400 mil soles que entra anualmente? ¿En qué lo gastan? No se sabe.

Deberían convocar a elecciones, un grupo de socios que no acepta su manera de trabajar presentará una lista. Ellos no han llevado por buenos rumbos a la institución, la actual directiva está presidida por Luis Colona, y Walter Revilla que es el tesorero a quien le identificamos como la cabeza de querer cambiar de razón social al club, junto con su pariente el abogado Frank Marreros”, indicó José Luis Riera Marín, ex socio del Athletic Club José Pardo. (Gonzalo López)