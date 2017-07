El ex combatiente y doctor en Derecho José Edmundo Ruíz Rojas, anuncia a los ex combatientes del Ejército de las campañas del alto Cenepa 1978 y la Cordillera del Cóndor 1981, y de la campaña de 1995 que el Congreso de la República ya aprobó la ley 2208 que da beneficios a los combatientes de esas campañas militares que se produjo con el Ecuador.

Esta ley debe pasar del Congreso de la República al Ejecutivo, por lo que nosotros hemos presentado una notificación al presidente de la república pidiendo una audiencia para saber cuál es su opinión sobre este tema, porque de no ser aprobada volveremos a cero y eso no podemos permitir porque es importante que sepa que los ex combatientes han ofrendado sus vida y ahora están en el olvido; y cuando se habla de inclusión debe ser incluidos a un mundo donde puedan participar económicamente y puedan dar a sus familia una vida digna porque los ex combatientes son personas especiales que la Constitución les ampara.

Vamos a viajar con la comisión de los ex combatientes para conversar y exigirle que cumpla su palabra y cumpla también con el pago respectivo, porque la espera es de 34 años que ha costado mucho sacrificio para que se apruebe esta ley. Además estamos pidiendo el reconocimiento público como un mensaje a la juventud que espera buenos ejemplos y que los ex combatientes estaremos expuestos a ofrendar nuestras vidas en cualquier momento por la patria.

Conocemos que falta delimitar ciertos trechos de la Cordillera del Cóndor que no tienen hitos en la frontera con el Ecuador y con otros países, es por eso que tenemos que dar un mensaje a la juventud para que piense en esos pueblos que están olvidados.

Este próximo domingo 15 de noviembre vamos a tener una reunión con los ex combatientes y ahí les estaremos comunicando todas las acciones que venimos desarrollando para que se logre la pensión que tantos esperan, que esperamos la reglamentación y publicación respectiva.

Todos los ex combatientes que conozcan de las acciones que estamos realizando deben hacer el efecto multiplicador y comunicar a los que no saben para que sean inscritos e incluidos en la lista respectiva, sostuvo Ruíz Rojas.

El doctor Edmundo Ruíz dijo, el problema es que siempre vamos a chocar con intereses políticos, porque si hay una decisión política hay proyectos de ley que quedan encarpetados y otros salen por favorecimiento político. (WGN)