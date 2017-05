Lic. Dany Sifuentes Talexio, lamenta este desenlace fatal, y envía las condolencias a los padres de esta menor.

Responsable de Tutoría de la DREL, Lic. Evelin Arévalo Vargas, visitó a los padres de la menor, quienes realizarán un trabajo psicológico con la familia para poder superar este trágico suceso, además de un trabajo psicopedagógico en su centro educativo.

Ante el lamentable hecho que se suscitó el último fin de semana donde una menor de tan solo once años de edad se quitó la vida ahorcándose en el interior de su domicilio.

Fue su hermano mayor quien la encontró colgada de una viga en su habitación del segundo nivel de su vivienda, hecho que desato la angustia y desesperación de los padres, quienes hicieron todo lo posible por reanimar a la menor, pero no pudo reaccionar y minutos después ésta se encontraba ya sin vida.

Hecho que ha motivado la intervención de la Dirección Regional de Educación de Loreto a través de su Área de Tutoría de la DREL, cuya responsable Lic. Evelyn Arévalo Vargas, en la víspera visitó a los padres de la menor que aún no pueden salir de este duro dolor que les ha tocado vivir, quienes también agradecieron el gesto de la educadora representante del sector de educación en la región Loreto. Ella trajo consigo palabras de aliento y consuelo por la irreparable pérdida de su niña de tan solo once años de edad, al culminar su visita social como responsable de tutoría de la Drel, se comprometieron a seguir todo el tratamiento y apoyo psicológico que brindará esta dirección regional, con el fin de poder apoyar a estos humildes padres de familia.

Por su parte, Dany Sifuentes Talexio, director regional de Educación de Loreto, precisó que lamenta este suceso que nos llama la atención y al mismo tiempo a la reflexión, qué estamos haciendo los padres de familia en el hogar y los maestros en la escuela para poder prevenir y estar alertas a que nuestros niños de los diferentes centros educativos no caigan en la depresión y que ésta a su vez los lleve al suicidio: es por ello que estamos brindando toda las facilidades del caso al área de tutoría de la DREL, para que realicen todo el protocolo de ley que se realizan en estos tipos de casos; por otro lado, Sifuentes Talexio también envió la condolencia a los padres y familiares de esta menor y eleva una oración a papá Dios que les dé la fuerza necesaria para ayudar a menguar el dolor que hoy sufre esta familia, puntualizó la autoridad de educación.

Finalmente, debemos precisar que hoy el equipo en pleno de tutoría de la DREL visitará a la familia y posteriormente visitara el C.E. Claverito, lugar donde la menor cursaba el sexto grado de primaria con el fin de realizar el trabajo psicopedagógico con los compañeros de aula de la fenecida menor.