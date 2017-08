“Son inmuebles que hablan de nuestro pasado y sobre todo de nuestra cultura”, refiere director de la DDC, Rolando Riva.

“Instituciones públicas y privadas tienen una gran deficiencia en lo que es política de prevención”, advierte, arquitecto Rafael Donayre.

Tras suscitarse el incendio en el centro histórico de la ciudad de Iquitos, en la Putumayo cuadra 3, se apersonaron hasta el lugar de los hechos funcionarios de la Dirección Desconcentra de Cultura Loreto, director, Rolando Riva, así como el arquitecto Rafael Donayre, con la finalidad de constatar los daños que sufrieron dos de los tres inmuebles que son identificados como “Patrimonios de la Nación”.

Ambos funcionarios lamentaron que las llamas llegaran a estos dos inmuebles que por años pertenecieron a la familia Estrella y que en el interior, así como la fachada, se conservaba de manera intacta. Estos inmuebles declarados patrimonio de la Nación tienen la Resolución Ministerial Nº 793-86-ED del 30 de diciembre del 1986. “Los dos inmuebles comprometidos son patrimonios monumentales, este incendio debe ser materia de investigación. Hasta el momento se puede ver que la afectación ha sido más en la parte de la cobertura como cielo raso, vigas, aún se deben saber cómo estarán los muros”.

“En materia a ello, en los próximos días buscaremos establecer una inspección ocular para saber cuál ha sido la afectación real de los inmuebles. Esperamos que no se pierdan estos inmuebles, la idea es que una vez ocurrido este siniestro, el propietario o en todo caso entidades públicas y privadas puedan unir esfuerzos para establecer criterios de rehabilitación de estos inmuebles”, precisa Rafael Donayre.

Asimismo, hizo un llamado de reflexión a las autoridades competentes, quienes deben, constantemente, realizar inspecciones a negocios (sean bares, restaurantes, internet, tiendas, entre otros) para determinar la calidad de seguridad que puedan tener y así evitar desenlaces como éstos. “Para evitar este tipo de situaciones lo que nos puede ayudar es la prevención, en realidad gran parte de lo que es política de prevención somos deficientes; instituciones públicas y privadas no logran cumplir los estándares mínimos para poder aplicar una política de prevención en su negocio u otro tipo de entidades”.

Por su parte el director de Cultura, Rolando Riva, explica que este lamentable hecho debe llamar a una reflexión no solo a autoridades, sino también a ciudadanos, “Es lamentable lo que ha sucedido con estos dos inmuebles que han sido declarados patrimonio. Son dos “casas gemelas” que ha conservado su fachada e interiores en buen estado, este siniestro ha afectado a ambas edificaciones. Vamos a esperar las autoridades que están interviniendo terminen de cumplir con su trabajo para nosotros proceder a hacer una evaluación, estamos poniéndonos en contacto con los dueños de los inmuebles para evaluar los daños que hayan sufrido estos inmuebles”.

“Hay personas que piensan que estas casas no tienen ningún valor, pero es todo lo contrario, son inmuebles que nos representan culturalmente como ciudad, estos por ejemplo tenían cerca de 100 años de antigüedad. Por eso todos los ciudadanos, no solo las autoridades, tenemos que tomar conciencia de la conservación de estos inmuebles porque hablan de nuestro pasado y sobre todo de nuestra cultura”. (MIPR)