El panorama se muestra muy pero muy complicado en la huelga indefinida de los profesores del país. Mientras el Ministerio de Educación a través de su titular la ministra Marilú Martens anunció el reemplazo de los docentes contratados y ofrece avión gratis para el retorno a las regiones, los dirigentes del comité de lucha piden no claudicar a sus colegas.

En medio de todo se encuentran estudiantes, padres y madres de familia, muchos de ellos apoyando la medida de fuerza de gran parte del magisterio y otros pensando que es momento de dar una tregua al Estado en la representación del presidente de la República Pedro Pablo Kuczynski, que no obtuvo el permiso del Congreso para viajar al exterior.

La huelga desde ya es exitosa por los logros arrancados al Minedu porque no ha sido voluntario, ni pensando que a los profesores les urge un aumento de sueldos, no, ha sido forzada esta decisión de empezar con los 2,000 soles en noviembre, por ejemplo. La indolencia está comprobada.

Pero también la lucha magisterial nacida en el Cusco y ajena a la dirigencia del Sutep, ya tiene buenos frutos, es un hecho, al haber logrado también la publicación de un Decreto de Urgencia que muestra la voluntad del gobierno central al ser un documento superior a un acta de acuerdos que se reclamaba no estaba firmado.

El tema crucial de las evaluaciones que los profesores en lucha reclaman, tiene también sus contradicciones internas en el marco de la huelga. Unos deslizan, sí estamos de acuerdo, pero, contextualizado en la realidad de cada región y a la tercera no aprobada será retirado el profesional del sector Educación.

Otros están de acuerdo con la evaluación pero que de no aprobar no signifique el despido del docente, sino, otras sanciones como no avanzar de nivel (es lo más lógico) y que se mantenga su mínima remuneración que actualmente va por los 1,200 soles. Y otros tantos no están de acuerdo con la evaluación en ninguna de sus formas.

En lo que sí se ha mostrado unidad total de pensamiento es en las capacitaciones permanentes gratuitas y de calidad para los profesores del país. Así el panorama huelguístico hoy es un día decisivo para decir hacemos un alto o no, para la dirigencia y para los miles de docentes activos en esta sacrificada lucha que significa dejar la tranquilidad personal y familiar, recorte de sueldos, enfrentarse a la policía y a quienes no están de acuerdo con sus reclamos.

Y finalmente otro logro es haber concitado la atención de los congresistas en el proceso del diálogo con el Minedu, en la revisión de la Ley de la Carrera Pública en el punto evaluativo y en el proceso para interpelar a la Ministra de Educación que debe clarificar el accionar institucional frente a los requerimientos docentes. Es como una prueba de fuego. Profesores ustedes hoy tienen la palabra.