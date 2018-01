sí como se dijo que “nadie tiene corona” y que “caiga quien caiga”, las investigaciones sobre el tema de corrupción y específicamente el escándalo mundial Odebrecht será tratado con seriedad, responsabilidad y transparencia, para que no se siembren dudas es importante que la ciudadanía tenga acceso a que se despejen las mismas.

Nos referimos a la exigencia de los congresistas de Fuerza Popular, cuando piden muy a sus `estilo´, que el Ministerio Público difunda en su totalidad el audio del interrogatorio a Marcelo Odebrecht, debido a que según señalan lo que se ha filtrado “es una declaración editada”.

La duda está sembrada por tanto para despejarla, en efecto tendríamos que escuchar todo lo declarado, si se trata de despejar sospechas y de devolverle la tranquilidad a los millones de ciudadanos peruanos que seguimos con gran interés estos procesos de investigación de casos de corrupción.

La respuesta podría ser que son casos reservados, pero desde el momento que ya ha salido parte de lo declarado, eso de la reserva se podría ajustar a otros criterios dentro del proceso, además conocer una grabación completa en respuesta a la duda que se ha presentado, sería saludable para todos sin mirar posiciones, ni color político.

El caso que es público, de modo especial puede tener salvedades durante el proceso como esto que se ha presentado del audio grabado a Marcelo Odebrecht. Y si se ha filtrado parte de las declaraciones, es evidente que podría haberse conseguido todo, o es que hay interés por difundir solo una parte específica. Es lo más lógico pensar así.

Y por supuesto que los señores congresistas que lo vienen exigiendo conocen de esta probabilidad, como nosotros que pudimos evidenciar cómo se movían papeles en la Fiscalía y el Poder Judicial en la época fujimorista que prácticamente había tomado esos poderes del Estado para direccionarlo a favor de lo que les interesaba sin importar si se atropellaba o violaba la normativa peruana.

Este tipo de pedido que venga de la bancada fujimorista, podría ajustarse al dicho que entre gitanos no se pueden leer las manos. Y la única forma de despejar las dudas de que si se trata, o no, de una manipulación para proteger o perjudicar a equis, equis, es precisamente conociendo lo que se dice en la grabación completa. Será posible? Veamos cuántos mecanismos se pueden utilizar para que se dé por la vía formal el poder escuchar la grabación completa. Sería histórico lograrlo porque es uno de los elementos probatorios o no en el caso de mega corrupción en nuestro país.