Que traía como carga varios sacos de carbón

Un bote de madera de 10 metros de largo que venía desde el centro poblado de «Manití II Zona» trayendo cerca de 100 sacos de carbón, fue volteado por las tremendas olas que produjeron tres deslizadores que pasaron muy cerca por donde la pequeña embarcación navegaba

«Fueron estos deslizadores que pasaron acelerados cerca de mi pequeña embarcación y las olas ocasionaran el naufragio. Pensé en lo peor, pensé que nos íbamos a ahogar, lo primero que hice fue cogerme de uno de los sacos porque las olas fueron fuertes, felizmente yo era el que venía solo en mi bote. Mis hijos pequeños quisieron seguirme pero se quedaron en la casa, si no otra hubiera sido la historia, gracias a Dios, estoy bien», contó el dueño de la embarcación fluvial.

El propietario del bote llamó a un amigo que tiene un bote en el puerto de productores para que le ayudara a rescatar al menos 65 sacos de carbón que logró recuperar, ya que el resto se perdió. Sin embargo lo rescatado sería inservible ya que se mojaron y no estarían aptos para la venta.

Afortunadamente no hubo pérdidas de vidas. El dueño de la embarcación prefirió no identificarse y aprovechó para pedir a las autoridades mayor control a los deslizadores, «hoy me salvé, de repente mañana sea todo lo contrario, y haya una desgracia, Dios quiera que no, pero las autoridades deben tomar cartas en el asunto», finalizó. (C. Ampuero)