Sujeto se encontraba en estado de ebriedad y la agredió dentro de un cuarto

No aguantó tanto maltrato por parte de su pareja que decidió poner punto final a su maltratada vida. Pero esto no fue del agrado de un iracundo sujeto, quien sin pensarlo dos veces agredió con puños y patadas en el rostro de su ex pareja dejándola desfigurada.

La víctima fue identificada como María del Pilar Sifuentes Shihuango de 30 años de edad, a su agresor, quien dicho sea de paso se encontraba bajo los efectos del alcohol, no le importó que la madre de sus dos hijos estuviera gestando 7 meses de embarazo.

Este lamentable hecho ocurrió en el interior de la habitación Nº 10 del hospedaje “Nino” ubicado en la calle Los Rosales Nº 17 en el sector de Masusa en el distrito de Punchana. La mujer fue golpeada salvajemente por Juan Línder Cahuachi Macedo cuando se fue a recoger su ropa que se encontraba dentro del cuarto. “NO me dejaba sacar mi ropa del cuarto, como no quise retirarme del lugar empezó a agredirme, pero yo también tuve que defenderme, para evitar que me golpee en el vientre, porque me daba miedo que me haga abortar a mi bebé. Lamentablemente su fuerza de hombre pudo más y terminó golpeándome en la cara”, dijo la agraviada.

Ante esta situación los inquilinos llamaron a la central del 105 y fueron los agentes de los Halcones que llegaron al lugar e intervinieron al hombre de 28 años y trasladaron a la mujer herida de emergencia al Hospital Regional de Loreto, donde fue atendida por el medico de turno. Por su grave estado de salud, María del Pilar quedó internada en dicho nosocomio.

(C. Ampuero)