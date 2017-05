Esta semana se desarrolló en nuestra ciudad un importante taller de Unicef sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes en Loreto. Este taller se denominó: “Elaboración del Plan de Acción Multianual entre el gobierno regional de Loreto y Unicef para el periodo 2017 – 2018, en beneficio de la niñez y juventud de la región.

Se conoce que en el taller se evaluaron los resultados de las acciones realizadas en el periodo anterior y plantearon fortalecer las propuestas para esta nueva etapa a través de un plan de acción en todo Loreto, y donde se tenga en cuenta la importancia de los derechos del niño y del adolescente.

Al tocarse este tema en la reunión en referencia, se dijo que se continuará trabajando en los proyectos de saneamiento en las comunidades. Esto último pareciera que no tuviera relación con la imagen de derecho de los niños que se tiene entre el común de la población, y es que el saneamiento está vinculado a tener un mejor servicio en lo que respecta a agua y desagüe.

Por tanto, los niños que en sus pueblos tengan acceso a este servicio básico, podrán mejorar su calidad de vida, podrán tener un cuidado en la higiene, disminuirán las enfermedades causadas por un pésimo saneamiento en su pueblo, tendrán acceso a agua apta para el consumo humano, y los problemas de diarrea podrán disminuir.

Así vemos que los derechos se articulan entre sectores. Y se podría decir que lo que está planeado para beneficio general alcanza a todos. Es decir, los niños necesitan protección, calidad de vida, una vida con dignidad y justicia, que es lo mismo que se desea y es obligación del Estado, generar para los pueblos, para la ciudadanía.

Está claro que poner agua potable, desagüe, seguridad ciudadana, mejores sueldos para los ciudadanos que son los padres y madres de aquellos niños por quienes invocamos se cumplan sus derechos, queremos colegios bien implementados, parques para todas las edades, espacios de cultura, programas alimenticios que cumplan bien sus objetivos; y así podemos ir enumerando que hay derechos que se articulan, porque beneficia a todas las edades.

Es por ello que nuestras autoridades deberían tener en cuenta que cuando proyectan obras de infraestructura y no reparan en la calidad de las mismas, le están haciendo también un enorme daño a nuestros niños y adolescentes, porque en el presente no les servirá de mucho, y les estamos dejando una carga pesada que tendrán que solucionar de adultos. Y vemos que esto también encaja en la protección que ellos merecen.

Esta semana también se dieron Ordenanzas Regionales que hablan de ese compromiso con la niñez, eso es positivo, pero tenemos que tener en cuenta que no solo con buenas intenciones se solucionan problemas, no solo con papeles que disponen acciones, sino logrando que esas acciones se hagan realidad; es que bastantes escritos ya tenemos, y nos falta actuar.