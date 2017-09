Así lo anunció el nuevo representante de los trabajadores Jorge Hidalgo Lozano.

En el tiempo que estuvo como representante del Cafae el trabajador Benjamín Acosta, hace tres años, no pasó nada. Dicen que porque solo era encargado. Lo real es que el inmenso perjuicio causado contra el Cafae del Gorel, sobre todo contra los trabajadores que ahorraban su dinero o que devolvían sus préstamos al banco, los que nunca eran depositados a la entidad financiera; hasta la fecha seguía impune.

Actualmente ha asumido el cargo el trabajador Jorge Hidalgo Lozano, quien está dispuesto a hacer justicia para bien de todos sus compañeros de trabajo. “Esto es una desgracia muy grande, en el año 2014 nos dejaron una deuda de 650 mil soles. En el Cafae estaban los ahorros y los descuentos de los trabajadores para que paguen sus préstamos y los responsables no pagaron.

Aparte de eso, se hipotecó el Complejo del Cafae del Gorel ubicado en el km 1.5 de la carretera Iquitos/Nauta. Y eso no es todo, como la hipoteca hecha por 3´248 mil soles nunca se canceló, el banco remató la propiedad que con tanto sacrificio conseguimos todos los trabajadores.

En estos momentos ya estamos armando la denuncia para presentar al Ministerio Público, contra los responsables inmediatos que serían; Norman Lewis, Edinson Peña, Luis Lozano Escudero, Jesús Carbonell, Fernando Nacho Ríos, Nicolás Sicchar, Ronaldo Dávila, Wilson Macedo, Marisabel Salas, entre otros. Varios conformaron el comité de administración de los fondos del Cafae.

Tenemos que accionar de acuerdo al reglamento. Se están tomando acciones porque hay que deslindar responsabilidades. Hay una avalancha de trabajadores que vienen a querer cobrar su dinero y no hay nada. Ahorraban pensando que les darían al final su dinero y nada, la plata se esfumó y nadie sabe dónde está. Ni siquiera dónde fueron a parar los millones de la hipoteca del complejo del Cafae”, precisó Hidalgo Lozano.