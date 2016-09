Denuncian que comisionado de la PCM amenaza a indígenas por paro indefinido

Versión desde San José de Saramuro, río Marañón

Serían denunciados penalmente e ingresarían con las fuerzas policiales

“Tenemos esperanza de que este gobierno a diferencia de otros actúe con sabiduría”

Para informar sobre lo que viene ocurriendo en la cuenca de los ríos Marañón y Corrientes, hoy a partir de las 8.30 de la mañana se realizará una conferencia de prensa en el local donde tienen sus oficinas varias federaciones indígenas, ubicada en avenida del Ejército 1718, de esta ciudad de Iquitos.

El anuncio de la conferencia de prensa a través de las redes sociales y vía inbox va acompañada de las frases: “No más amenazas, no más derrames”, así como “El Oleoducto Nor Peruano ya no sirve”.

También trascendió que el alto comisionado de la Presidencia del Consejo de Ministros-PCM, Javier Aroca, estaría amenazando a los dirigentes que se encuentran en el paro indefinido en el Lote 8, que administra la Pluspetrol, en demandarles penalmente y entrar con las fuerzas policiales, si persisten con la medida.

Al respecto, José Fachín, asesor indígena, expresó: “Contundentemente rechazamos su actitud y llamamos a las nuevas autoridades a destituirle de sus funciones. Exigimos diálogo intercultural, de Apu a Apu, no permitiremos otra vez entrar en un diálogo de años, con un encargado cuyos métodos, intereses y objetivos ya conocemos. Tenemos que estar atentos todos. Se trata de nuestra región y nuestra gente”.

A través de las redes sociales se leen muestras de solidaridad con la lucha indígena y sugieren que desde otras regiones del país también apoyen estas manifestaciones que buscan justicia y que el desarrollo petrolífero vaya de la mano con la ley de los derechos indígenas, y el cumplimiento de la legislación sobre la protección del medio ambiente.

OLEODUCTO ES UN PELIGRO POR FALTA DE MANTENIMIENTO

Esto es un tema en discusión, por una parte se dice que se ha cumplido largamente su tiempo de vida útil, otros señalan falta de mantenimiento y un sector indígena manifiesta: “Ya no sirve y es un peligro para nuestra gente, para nuestro medio ambiente y nuestro planeta porque esta es la casa grande de todos.

Tenemos esperanza de que este gobierno a diferencia de los otros gobiernos, actúe con sabiduría y proteja verdaderamente a los hermanos de la Amazonía peruana. Pedimos una mesa de diálogo al más alto nivel jerárquico y una comisión de la verdad”, señalan desde ORIAP de Andoas.

EMPRESAS PETROLERAS CORTAN FLUIDO ELÉCTRICO

Los poblados de San José de Saramuro y de Villa Trompeteros se quedaron sin energía eléctrica, debido a que las empresas petroleras de la zona lo cortaron, informaron fuentes del lugar. Mientras que ingresan al sexto día de paro indefinido y esperan la respuesta sobre la comisión de alto nivel solicitada al gobierno central. (D.López)

