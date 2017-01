Maestros del Sute realizaron plantón para pedir explicaciones a la directora

Habrían pagado más de 200 mil soles por servicios no realizados.

Familiar del administrador se habría beneficiado como proveedor.

Directora Ynés de la Puente recibió más de 8 mil soles de viáticos en tres meses.

El día 07 de enero, los maestros afiliados al Sute Requena realizaron un plantón en el frontis de la Ugel, para pedir explicaciones a la directora de dicha Unidad de Gestión Educativa Local, Ynés Amanda de la Puente Gonzales, sobre supuestos actos de corrupción que vienen sucediendo en su gestión.

Los maestros denuncian que los trabajadores de la UGEL son los más beneficiados porque en el cuadro “Planilla Adicional Funcionarios mes de setiembre Ugel Requena – 2016”, se puede apreciar que ellos se hacen pagar miles de soles a diferencia de los maestros, quienes por muchos años vienen reclamando sus derechos.

Indican que a los pobres docentes por mucho les pagan mil soles y los de la UGEL ganan 7 mil soles, como se puede apreciar en la Planilla Adicional Funcionarios mes de setiembre Ugel Requena – 2016, que tuvo acceso ‘La Región.

Además, nos ha llegado una Planilla Girada a Familiares del trabajador Rafael Flores Ferreyra, donde se puede apreciar que de enero a octubre los señores Sonia Isabel y Juan Eduardo Sías Fasabi, esposa y cuñado, han recibido más de 300 mil soles como parte de las cobranzas con altos intereses que hacen por los préstamos de dinero realizados.

En otro cuadro: “Proveedores de la Ugel Requena que se Pagaron y No Hicieron el Servicio y No Adquirieron Bienes – 2016”, se puede apreciar muchos gastos realizados pero que no realizaron el servicio por un monto de 204, 019.80 soles de junio a diciembre del 2016.

También, se tiene información y cuadros detallados que el proveedor de la Ugel Requena, Humberto Germán Valles Vásquez, que es familiar del administrador Hernán Pizarro Valles, se ha beneficiado con 19, 970.00 Nuevos Soles.

En el cuadro “Viáticos de la directora de la Ugel Requena”, indican que más para de viaje que en su oficina aduciendo que lo hace por capacitaciones y en su momento había manifestado que no cobra viáticos en sus constantes viajes, pero los datos proporcionados lo contradicen ya que figura que cobró 8,270 soles solo en los meses de setiembre a diciembre.

Ante el reclamo de los maestros, la directora de la Ugel Requena recibió a los docentes en el auditorio de dicha institución, pero los maestros no quedaron conformes con las versiones de la profesora Ynés de la Puente Gonzales, ya que para ella todo está bien,

Se conoció que debido a estas presuntas irregularidades, funcionarios de la Dirección Regional de Educación de Loreto llegarán hasta Requena para investigar más a fondo y realizar la denuncia penal. (Gonzalo López)