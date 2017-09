Ante la Fiscalía Anticorrupción de funcionarios de Loreto.

Julio Abraham Navarro Orbe, viene atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida política al ser denunciado por presuntos delitos graves que tienen que ver con perjuicio contra el Estado, de los que fácilmente no saldrá bien librado en poco tiempo.

Hace poco el ministerio público recibió la denuncia penal donde se le acusa de los presuntos delitos de omisión de funciones y peculado doloso. Junto a él, también se denunció a las siguientes personas:

-Charles Pinedo Machoa, Erick Palacios Valera, Oliver Rojas Torres, Juan Saldaña Pérez, Julio Wong García, César Soria Pinedo, Eduardo Zumaeta Pinedo y Luwig Sánchez Arbildo.

La denuncia se basa en el informe 002 del sub gerente de contabilidad Lenin Reaño Reyna, quien informa al gerente municipal Braulio Melo Jiménez, acerca de encargos pendientes de rendición comprendida entre los periodos 2011, 2014, que no habían sido rendidos. El monto total ascendía a la exorbitante suma de 02 millones 395 mil 767 soles, los que fueron asignados a diversos funcionarios públicos, en diferentes años.

-Charles Pinedo Machoa, 10,650 soles en el 2011. –Erick Palacios Valera, 345, 822 soles en el 2012.-Oliver Rojas Torres, 286 mil 750 soles, en el 2012. En el 2014 395, 510 soles. –Juan Saldaña Pérez, 87,500 soles en el año 2012. –Julio Wong García, 24,050 soles en el año 2012 y en el año 2014 la exorbitante suma de 977 mil 545 soles. –César Soria Pinedo, 17,400 soles en el 2014. –Eduardo Zumaeta Pinedo, 241,840 soles, en el año 2014. –Fernando Sánchez Arbildo, 8,400 soles en el 2014.

Haciendo todo lo expuesto un TOTAL de: 2 millones 395 mil 767 soles. Gravísima denuncia la que tienen que afrontar los funcionarios que laboraron en la municipalidad distrital. La justicia tendrá que hacer su trabajo con celeridad, ya no se puede seguir apañando esas malas prácticas que dañan el desarrollo de los pueblos más pobres de la Amazonía.