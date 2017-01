Postulante a puesto laboral dijo ante la fiscalía que hubo favoritismo y falta de transparencia

A la Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Datem del Marañón, se presentó Sonnia Isabel Ubaldina Alvarado Huayunga, para denunciar a los miembros de la comisión evaluadora sobre la Contratación Administrativa de Servicio del Personal Profesional para Desarrollar Actividades Asistenciales en las diferentes Micro Redes de la provincia Datem del Marañón, por el presunto delito de Negociación Incompatible o Aprovechamiento Indebido de Cargo.

Los implicados son Flor Salinas Angulo, economista; Dandy Leonardo Arévalo Fernández, subdirector de la Red de Salud Datem del Marañón; Karen Milagros Marín Paucar, director administrativo; Meissen Watson Peña Uraco, jefe de Recursos Humanos; Rolando Rafael Reátegui Saboya, asesor legal; Silvia Rocío Meza Lozada, responsable de la Unidad de Calidad en Salud; Kelly Bardales Carranza, responsable de la Unidad de Servicio, y Araníbar Viloche Fernández, responsable de los trabajadores asistenciales.

En la denuncia, Sonnia Alvarado indicó que el 17 de noviembre del 2016 ella presentó su currículo vitae de forma informal y no por mesa de parte, ya que el sector salud se encontraba en huelga nacional, para postular a una plaza tal para desarrollar labores asistenciales en la Red de Salud Datem del Marañón.

“Pasaban los días y como no sabía cuándo se iba a dar la evaluación curricular, fui a preguntar y me dijeron que ya se había realizado pero no estaba publicada, es así que mostré mi disconformidad. Luego le pregunté cuándo iba a ser la evaluación de conocimiento y me dijeron para el día siguiente. Ese día noté que solo el Técnico Neissen era el único del comité de evaluación que se encontraba en el lugar.

Ahí le pregunté si había favoritismo para no perder mi tiempo y me dijo que no; sin embargo, había una señorita a mi costado que respondió de manera rápida las preguntas y hasta hizo un borrón cosa que nos dijeron que no debería haber borrones.

Luego pregunté cuándo iba a ser la entrevista personal pero pasaban los días y no me daban respuesta. Llamaba y me respondían que están ocupados o que estaban en una reunión. Fastidiada, le dije al subdirector de las irregularidades que estaba notando, luego que el subdirector le llama al señor Neissen, recién dice que la entrevista personal iba a ser al día siguiente.

Convoqué a la prensa, porque yo también me desempeño como periodista, y ellos notaron también las irregularidades y la falta de transparencia en el proceso.

En la entrevista personal, a la señorita Maritza solo la entrevistaron entre dos a tres minutos, en cambio conmigo demoraron aproximadamente de 15 a 20 minutos porque me hicieron como 10 preguntas.

Al día siguiente fui a ver los resultados que ya estaban publicados en la pared de la institución, dando por ganadora a Maritza Rosales Sobenes. Luego de recoger mis papeles, con mi abogado decidimos hablar con el director, doctor Ángel Conga, que por teléfono nos dijo que no tenía conocimiento de ningún concurso para contratar personal y que estaba ocupado. Como no nos atendió, es que decidimos hacer la denuncia penal. Ojalá se haga justicia”, contó Sonnia Alvarado Huayunga.

El caso ahora está en manos del fiscal José Manuel Tejada Mendocilla, fiscal adjunto provincial (e) de la Coordinación de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Datem del Marañón. (Gonzalo López)