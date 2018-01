Niña fue rescatada de abandono en situación de riesgo, maltrato físico y psicológico

La Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, liderada por el Alcalde Francisco Sanjurjo Dávila, a través de la Defensoría Municipal del Niño y Adolescente-DEMUNA, ha realizado una intervención de una menor de edad que se encontraba en abandono en situación de riesgo, maltrato físico y psicológico en el AH Bella Luz.

Gracias al llamado de los vecinos al Serenazgo Municipal, el día de ayer en horas de la mañana, la DEMUNA junto a su equipo de trabajo, psicólogas, el apoyo del Serenazgo de esta comuna y a la espera del fiscal de familia de turno, acudieron a la calle San Francisco del AH Bella Luz para constatar e intervenir con el caso de la menor de edad de iniciales TCS (07) que se encontraba encerrada dentro de la vivienda con candado en estado de abandono.

Las constantes alertas de parte de los vecinos, con respecto a la menor de edad que se encontraba encerrada todo el día, motivó a la DEMUNA a hacer el seguimiento de este caso desde algunas días atrás, sin resultado alguno.

Hasta el día de ayer se hizo un paciente seguimiento desde las 06:00 de la mañana, logrando al fin intervenir a la dueña del hogar que se negó a responder las preguntas y acceder a acompañar al equipo de la DEMUNA a la fiscalía.

En la entrevista personal con la menor, dijo que la dejan todo el día encerrada sin comer ya que la dueña de la casa no está presente todo el día por motivos de trabajo y exige a la menor a limpiar toda la casa porque si no lo hace, la agredía. Los vecinos de la zona aseguran que la mujer no es su madre y que su padre de la menor la dejó abandonada.

El caso se encuentra a disposición de la fiscal Alatrista, quien pondrá a la menor a buen recaudo en un albergue. (MDSJB)