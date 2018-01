Acompañados del monseñor Miguel Oloartúa

Ayer en horas de la mañana un centenar de personas llegaron hasta la base aérea de la FAP en Santa Clara, ubicada en el distrito de San Juan Bautista, para esperar el avión que los conduciría hasta la ciudad de Puerto Maldonado para su encuentro con el Papa Francisco.

Hasta el lugar llegaron representantes de diversas parroquias, representantes de las comunidades indígenas, representantes del Vicariato de San José del Amazonas, así como el monseñor Miguel Olaortúa Laspra en representación del Vicariato de Iquitos, quien acompañó a toda la delegación.

El monseñor sostuvo que este viaje tiene la única finalidad de que todos los peruanos estemos unidos ante la crisis política, económica y social que estamos pasando.

Por su parte, el general Roder Bravo, comandante general del Ala Aérea N° 5, dijo que este apoyo no solo es en Iquitos, sino a nivel nacional por parte de la Fuerza Aérea del Perú y que a los pasajeros no les costará absolutamente nada.

El avión de la FAP arribó a la base de Santa Clara cerca de las 8:30 de la mañana de ayer y luego partió a las 10 de la mañana con destino a la ciudad de Puerto Maldonado.

Entre tanto, los representantes de las comunidades nativas llevaron presentes a su Santidad, los cuales consistió en remos hechos a base de topa y otros accesorios propios de sus comunidades. (C. Ampuero)