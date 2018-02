Fue intervenido como sospechoso del crimen registrado el último lunes.

El ciudadano colombiano que fue intervenido el lunes en horas de la noche por parte de agentes del departamento de emergencia de la Policía Nacional del Perú fue puesto en libertad debido a la falta de pruebas.

El colombiano fue detenido mientras manejaba su motocicleta por la calle Samanez Ocampo con Avenida La marina y fue llevado hasta el departamento de investigación criminal con fines de identificación.

Minutos más tarde todos de sus compatriotas también fueron intervenidos, ellos se transportaban a bordo de una moto de alto cilindraje marca Yamaha, modelo XTZ, de color blanco.

La policía señaló que ninguno de ellos están implicados en el asesinato de Ney Alberto Arimuya Morey. Fue así que hasta la sede policial llegaron familiares y amigos de los extranjeros para expresar su solidaridad.

A raíz de esta intervención los amigos y familiares pidieron a la policía que haya más seriedad en las intervenciones.

“Cada asesinato, robo o asalto que se registra en Iquitos, siempre somos sindicados, nosotros los ciudadanos colombianos, realmente esto tiene que parar porque nosotros también estamos sorprendidos y sobre todo asustados ya que Esto hace que haya un rechazo a nosotros que somos personas de bien, no decimos que no hay malos colombianos que nos dejan mal, que los hay, si los hay pero no a todos nos deben meter en el mismo saco. Nosotros como Colonia colombiana también exigimos que él todo el peso de la ley caiga sobre los sujetos que asesinaron a sangre fría a nuestro hermano peruano”, sostuvo un ciudadano de nacionalidad colombiana.

(C. Ampuero)