Forma parte de las actividades por su 21 aniversario

El lunes 11 de setiembre la Defensoría del Pueblo celebra un aniversario más, cumple 21 años y sus funcionarios y trabajadores consideran que la mejor manera de celebrarlo es acercándose más a la ciudadanía para que conozcan sus deberes y derechos. Pero no solo apuntan a ese sector, sino a las instituciones del Estado como la Policía Nacional del Perú.

Es por ese motivo que este viernes a las 10 de la mañana en la sede principal de la Región Policial Loreto, sito en calle Brasil primera cuadra, se desarrollará un taller dirigido a los efectivos del orden.

“Para celebrar nuestros 21 años al servicio de la ciudadanía, estamos realizando algunas capacitaciones. Comenzamos este viernes en la mañana con un taller a los policías denominado Calidad de Servicio y Atención al Ciudadano”.

Estamos muy preocupados por la atención a las personas, hemos recogido algunas opiniones y algunos no se sienten contentos con el trato en algunas entidades públicas. Creo que es necesario el taller y los policías son parte de ello porque están en contacto permanente con las personas.

Luego nos levantamos temprano el lunes 11 para estar en el mercado de Productores, haciendo conocer lo que hacemos y cómo podrían los ciudadanos venir para ayudarles. Somos cuatro colegas que estaremos ahí y les invitaremos a la población a que nos visiten porque ahora hacer una denuncia no demora, es algo rápido y efectivo. Tenemos plazo que tenemos que respetar para nosotros poder absolverle cualquier consulta, queja o petitorio.

Esto solo es el inicio porque se van a dar más capacitaciones a otras entidades del Estado, en donde yo mismo soy el ponente. Igual, estaremos visitando lugares de masiva concurrencia”, indicó el economista Roy Vera, defensor del Pueblo en Loreto.

Y hablando del buen trato al ciudadano, el defensor del Pueblo espera que las autoridades responsables de tapar los huecos en las pistas lo hagan de una vez con varias de ellas, siendo una que está ubicada en la cuadra 4 de la calle Loreto, a escasos metros del local de la Defensoría.

“Hago un llamado a las autoridades a encontrar la solución, el problema ya está hecho y si nosotros no jalamos las orejas, no se solucionará. Lo que esperamos es que actúen, no olvidemos que antes de ser servidores públicos somos ciudadanos”, agregó Vera. (Gonzalo López)