“Esperemos que PPK anuncie en su discurso a favor de pueblo de Loreto”, dijo secretario general del Sute Loreto

El secretario general del Sute Loreto, Jim Jones Dávila Casternoque, espera que el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, en el tradicional mensaje a la nación del 28 de Julio, se pronuncie no solo a favor del sector Educación, sino de la economía en general, ya que el sueldo básico no alcanza para la canasta familiar.

“Definitivamente hay mucho que hacer por la Educación a nivel nacional y regional. Los ofrecimientos que ha hecho el señor Pedro Pablo Kuczynski en tiempo de campaña, no lo está cumpliendo. Está gobernando para el empresariado, para la clase dominante.

Esto lo digo por el caso del aeropuerto de Chinchero. Otro caso, mientras Humala y Nadine eran conducidos a la carceleta por la prisión preventiva, el gobierno de PPK estaba firmando para dar el gas a Chile a previo vil. Eso es una traición al pueblo peruano.

Mientras que la clase trabajadora tiene un salario mínimo y que no está acorde con la canasta familiar. Frente a eso, es que todos los sectores estamos dando muestra de unidad, y diciéndole al gobierno central y regional que cambie de políticas, cumpliendo las promesas a favor del pueblo peruano.

Esperamos que para este 28 de julio, día del discurso de PPK, anuncie a favor del pueblo de Loreto en cuanto a salir de esta crisis. Él siempre ha dicho que su papá ha trabajado acá y que va a dar prioridad, pero las cosas que hace distan mucho a lo que ha ofrecido, como por ejemplo la conexión eléctrica, el puente Nanay, los hospitales.

Nosotros somos maestros pero de qué nos sirve si nuestros alumnos están desnutridos, no tienen una salud adecuada. Como docentes queremos que los padres de familia tengan un salario digno para dar una mejor educación a sus hijos”, indicó Jim Dávila, secretario general del Sute Loreto.

El dirigente también se refirió a algunos puntos que el gobierno central ya ha solucionado a favor del sector Educación.

“Hay algunos puntitos, es solo un avance. Por ejemplo, a los maestros contratados les van hacer subir 30 horas de 24, y van a ganar los mismo que un profesor nombrado en primera escala. Eso es bueno a nivel nacional. También el cumplimiento de que el piso salarial llegue a 2 mil soles, pero nosotros decimos bien claro que tiene que ser el 60 por ciento de la UIT porque todos los años la canasta familiar sube y nuestro salario queda desplazado”, agregó. (Gonzalo López)