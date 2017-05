Cristian Pinasco, gerente de obras del Consorcio Agua Potable Villa Trompeteros.

“Ellos (municipalidad de Trompeteros) solamente están buscando la justificación”

Gerente de Obras de la empresa Consorcio Agua Potable Villa Trompeteros, Cristian Pinasco, a raíz de las últimas denuncias públicas hechas por el alcalde y funcionarios de la Municipalidad Distrital de Trompeteros, ha solicitado se conozca la versión de su representada, respecto al contrato que fue anulado por la comuna mencionada y que además dieron cuenta de una nueva convocatoria de selección de empresas.

“Creo que el alcalde ha querido ensayar una respuesta a las denuncias que le han venido haciendo los diferentes medios de comunicación en sus manejos de la administración pública de su gobierno local. Lo que respecta a nuestra empresa y al contrato que nos mantenía vinculados a ellos, se puede decir que ellos de manera arbitraria el 03 de febrero de este año han declarado nulo nuestro contrato que se firmó el 11 de noviembre del 2016 y que el día 26 de noviembre del año pasado, se inició la ejecución contractual”.

Pinasco, señaló que “los argumentos que esgrimen no es que haya avance o no avance, o adelantos o no adelantos, el único argumento que han esgrimido legalmente es que la empresa contratista al momento del proceso de selección había vulnerado el principio de veracidad”.

Esto fue un aspecto tratado en conferencia de prensa por los representantes de la Municipalidad de Trompeteros, a lo que el representante del Consorcio, precisa: “para que se vulnere el principio de veracidad solo hay dos consecuencias, o que hayamos presentado documentos falsos, o inexactos, te dice la ley. En primer lugar, de nuestra parte no existe ni un documento falso o inexacto. Eso es una interpretación que ellos han dado, buscando simplemente la justificación”.

Agrega: “Pero, cuál es lo más grave, en la misma resolución donde ellos argumentan ese artículo de la ley de contrataciones, ellos no indican que nosotros hemos vulnerado o no acreditan que se haya vulnerado, o se haya falsificado algún documento, sencillamente dicen que hemos presentado incompleto, y eso es lo más grave además para ellos, porque en este caso quien está por encima del comité de selección es el titular de la entidad.

El alcalde mismo es responsable finalmente de esto, porque esa buena pro que fue consentida en el sistema Seace a través de Osce, que además se firmó un contrato, que además generaron adelantos, ha sido firmado por el propio alcalde y el alcalde mismo es quien da la atribución de confianza al comité de selección”.

Aclaró también respecto a los avances de obra, “desde noviembre que empieza nuestro contrato y desde el momento que ellos designan al Ing. Ángel Calle, lo hemos denunciado ante los fueros correspondientes porque este ingeniero no está habilitado para el ejercicio de su profesión, este ingeniero es el que hace los informes” (de avance de obras).

“Ellos argumentan legalmente un punto de vista y ahora salen con otras apreciaciones, Qué es lo que ellos finalmente han hecho, bajo estos mecanismos de presión, porque nosotros lo tomamos como presión haber hecho de una forma ilegal estas inspecciones, de manera arbitraria, porque nosotros tenemos supervisor y en toda obra lo dice la ley, hay un manejo entre el supervisor y el residente de obra”.

También dice, “que es falso que el supervisor haya dado cuenta de avances de obras para cobrar más adelantos. Nosotros lo tomamos como una manera de extorsión. Porque si tienes un contrato y vienen de manera sorpresiva a actuar de manera informal, con el fin de presionar al contratista o al supervisor para sacer algún tipo de ventaja, qué más se puede pensar.

La obra tenía un plazo de ejecución de un año y medio aproximadamente, y en ese sentido cuando estás en el segundo mes no puedes decir que estás atrasado o estás adelantado, eso porque existe una programación de obra.

Nosotros en nuestra programación de obra presentadas a la entidad, hemos dicho que en los tres primeros meses vamos a tener un bajo avance, primero porque habíamos planificado que durante el mes de noviembre y diciembre eran temporadas de lluvias y no veíamos poder hacer excavaciones, segundo estaba condicionado al pago de adelanto de materiales que es un derecho que le corresponde a las empresas para el inicio del obra.

Nos pagaron el adelanto el 19 de enero y el contrato se resuelve el 30 de enero, o sea 10 días después, te imaginas las compras que se hacen en Lima, el desplazamiento de materiales y todo el procedimiento que existe en una organización de esa envergadura de proyecto, tienen una planificación programática. Entonces esos señores no pueden venir a decirnos que el primer mes quiero un avance del 30% porque no está planificado de esa manera”.

NO EXISTE PRONUNCIAMIENTO PARA NUEVA LICITACIÓN

Dijo, “que es falso un nuevo proceso de licitación para la Obra de Agua Potable de Villa Trompeteros. Primero porque la Municipalidad de Trompeteros cuando el juez del Segundo Juzgado de Maynas nos da la razón en la medida cautelar, indica dos cuestiones, primero que no pueden ejecutar nuestras fianzas y segundo que el alcalde está imposibilitado de poder volver a contratar. Así dice el mandato del juez. Nosotros hemos enviado cartas al Ministro de Economía y al Ministro de Vivienda, informándoles de algo que de repente ellos no conocen”. (Diana LM.)